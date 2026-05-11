Το Σάββατο 16 Μαΐου, σας περιμένουμε στην πλατεία του Μύρτου για ένα ξεχωριστό απογευματινό Rapid τουρνουά, γεμάτο παρτίδες, στρατηγική και καλοκαιρινή διάθεση κάτω από τις βουκαμβίλιες

RAPID MYRTOS MAY26

17:30 Επιβεβαίωση συμμετοχών

5 γύροι – Ελβετικό

10’ + 5’’

Κύπελα & μετάλλια για τους 3 πρώτους/ες Γενικής Κατάταξης & U14

Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή 15/05 [email protected]

Ανοιχτό σε κάθε φίλο του σκακιού που γνωρίζει τους κανονισμούς, ανεξάρτητα από ηλικία και δυναμικότητα.

Στο χώρο θα υπάρχει και “τραπέζι” σκακιστικής εκμάθησης για μικρούς και μεγάλους που ενδιαφέρονται για μια πρώτη γεύση από το σκάκι.

Τέλος, θα υπάρχουν νερά και σνακ για όλους καθώς και δροσιστικά δώρα έκπληξη. Χορηγία από το Divine!