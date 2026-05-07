Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 8 Μαΐου Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, στις ώρες 6.30 – 8.30 μ.μ. στην Κεντρική πλατεία Ιεράπετρας, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ έχει προγραμματίσει δράσεις με ενημερώσεις του κοινού για πρώτες βοήθειες, προληπτικό έλεγχο ζαχάρου και πίεσης και διανομή ενημερωτικού υλικού για τον Ερυθρό Σταυρό.

Συμμετέχουν από κοινού εθελοντές του Τομέα Υγείας, του Τομέα Σαμαρειτών και του Τομέα Πρόνοιας.

Καλούμε το κοινό να συμμετέχει .

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Παπαδάκης