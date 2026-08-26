Σε θέση εκκίνησης πλέον και τυπικά η νέα ποδοσφαιρική περίοδος 2026-2027 για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, καθώς πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της κλήρωσης των διοργανώσεων της ΕΠΣ Λασιθίου.

Το πρόγραμμα της Β’ κατηγορίας

