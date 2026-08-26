Σε θέση εκκίνησης πλέον και τυπικά η νέα ποδοσφαιρική περίοδος 2026-2027 για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, καθώς πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της κλήρωσης των διοργανώσεων της ΕΠΣ Λασιθίου.
Το πρόγραμμα της Α’ κατηγορίας είναι:
1η αγωνιστική
Νίκη Σητείας ΑΟΑΝ Β
Ίτανος Παλαικάστρου ΑΟΣΚ
ΑΟ Κριτσάς ΟΦΙ
Αναγέννηση Κόρφος Ελούντας
ΑΣΙ ΑΟ Βραχασίου
2η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Β ΑΟ Κριτσάς
Ίτανος Παλαικάστρου Νίκη Σητείας
Κόρφος Ελούντας ΑΟ Βραχασίου
ΟΦΙ ΑΣΙ
ΑΟΣΚ Αναγέννηση
3η αγωνιστική
Νίκη Σητείας ΑΟ Κριτσάς
Αναγέννηση Ίτανος Παλαικάστρου
ΑΣΙ ΑΟΑΝ Β
ΑΟ Βραχασίου ΑΟΣΚ
Κόρφος Ελούντας ΟΦΙ
4η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Β Κόρφος Ελούντας
Ίτανος Παλαικάστρου ΑΟ Βραχασίου
ΑΟ Κριτσάς ΑΣΙ
Αναγέννηση Νίκη Σητείας
ΑΟΣΚ ΟΦΙ
5η αγωνιστική
Νίκη Σητείας ΑΣΙ
ΑΟΑΝ Β ΑΟΣΚ
ΑΟ Βραχασίου Αναγέννηση
Κόρφος Ελούντας ΑΟ Κριτσάς
ΟΦΙ Ίτανος Παλαικάστρου
6η αγωνιστική
Ίτανος Παλαικάστρου ΑΟΑΝ Β
ΑΟ Κριτσάς ΑΟΣΚ
Αναγέννηση ΟΦΙ
ΑΣΙ Κόρφος Ελούντας
ΑΟ Βραχασίου Νίκη Σητείας
7η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Β Αναγέννηση
ΑΟ Κριτσάς Ίτανος Παλαικάστρου
Κόρφος Ελούντας Νίκη Σητείας
ΟΦΙ ΑΟ Βραχασίου
ΑΟΣΚ ΑΣΙ
8η αγωνιστική
Νίκη Σητείας ΟΦΙ
Αναγέννηση ΑΟ Κριτσάς
ΑΣΙ Ίτανος Παλαικάστρου
ΑΟ Βραχασίου ΑΟΑΝ Β
ΑΟΣΚ Κόρφος Ελούντας
9η αγωνιστική
Νίκη Σητείας ΑΟΣΚ
Ίτανος Παλαικάστρου Κόρφος Ελούντας
ΑΟ Κριτσάς ΑΟ Βραχασίου
ΑΣΙ Αναγέννηση
ΟΦΙ ΑΟΑΝ Β
10η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Β Νίκη Σητείας
ΑΟΣΚ Ίτανος Παλαικάστρου
ΟΦΙ ΑΟ Κριτσάς
Κόρφος Ελούντας Αναγέννηση
ΑΟ Βραχασίου ΑΣΙ
11η αγωνιστική
ΑΟ Κριτσάς ΑΟΑΝ Β
Νίκη Σητείας Ίτανος Παλαικάστρου
ΑΟ Βραχασίου Κόρφος Ελούντας
ΑΣΙ ΟΦΙ
Αναγέννηση ΑΟΣΚ
12η αγωνιστική
ΑΟ Κριτσάς Νίκη Σητείας
Ίτανος Παλαικάστρου Αναγέννηση
ΑΟΑΝ Β ΑΣΙ
ΑΟΣΚ ΑΟ Βραχασίου
ΟΦΙ Κόρφος Ελούντας
13η αγωνιστική
Κόρφος Ελούντας ΑΟΑΝ Β
ΑΟ Βραχασίου Ίτανος Παλαικάστρου
ΑΣΙ ΑΟ Κριτσάς
Νίκη Σητείας Αναγέννηση
ΟΦΙ ΑΟΣΚ
14η αγωνιστική
ΑΣΙ Νίκη Σητείας
ΑΟΣΚ ΑΟΑΝ Β
Αναγέννηση ΑΟ Βραχασίου
ΑΟ Κριτσάς Κόρφος Ελούντας
Ίτανος Παλαικάστρου ΟΦΙ
15η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Β Ίτανος Παλαικάστρου
ΑΟΣΚ ΑΟ Κριτσάς
ΟΦΙ Αναγέννηση
Κόρφος Ελούντας ΑΣΙ
Νίκη Σητείας ΑΟ Βραχασίου
16η αγωνιστική
Αναγέννηση ΑΟΑΝ Β
Ίτανος Παλαικάστρου ΑΟ Κριτσάς
Νίκη Σητείας Κόρφος Ελούντας
ΑΟ Βραχασίου ΟΦΙ
ΑΣΙ ΑΟΣΚ
17η αγωνιστική
ΟΦΙ Νίκη Σητείας
ΑΟ Κριτσάς Αναγέννηση
Ίτανος Παλαικάστρου ΑΣΙ
ΑΟΑΝ Β ΑΟ Βραχασίου
Κόρφος Ελούντας ΑΟΣΚ
18η αγωνιστική
ΑΟΣΚ Νίκη Σητείας
Κόρφος Ελούντας Ίτανος Παλαικάστρου
ΑΟ Βραχασίου ΑΟ Κριτσάς
Αναγέννηση ΑΣΙ
ΑΟΑΝ Β ΟΦΙ