Σε θέση εκκίνησης πλέον και τυπικά η νέα ποδοσφαιρική περίοδος 2026-2027 για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, καθώς πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της κλήρωσης των διοργανώσεων της ΕΠΣ Λασιθίου.

Το πρόγραμμα της Α’ κατηγορίας είναι:

1η αγωνιστική

Νίκη Σητείας ΑΟΑΝ Β

Ίτανος Παλαικάστρου ΑΟΣΚ

ΑΟ Κριτσάς ΟΦΙ

Αναγέννηση Κόρφος Ελούντας

ΑΣΙ ΑΟ Βραχασίου

2η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Β ΑΟ Κριτσάς

Ίτανος Παλαικάστρου Νίκη Σητείας

Κόρφος Ελούντας ΑΟ Βραχασίου

ΟΦΙ ΑΣΙ

ΑΟΣΚ Αναγέννηση

3η αγωνιστική

Νίκη Σητείας ΑΟ Κριτσάς

Αναγέννηση Ίτανος Παλαικάστρου

ΑΣΙ ΑΟΑΝ Β

ΑΟ Βραχασίου ΑΟΣΚ

Κόρφος Ελούντας ΟΦΙ

4η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Β Κόρφος Ελούντας

Ίτανος Παλαικάστρου ΑΟ Βραχασίου

ΑΟ Κριτσάς ΑΣΙ

Αναγέννηση Νίκη Σητείας

ΑΟΣΚ ΟΦΙ

5η αγωνιστική

Νίκη Σητείας ΑΣΙ

ΑΟΑΝ Β ΑΟΣΚ

ΑΟ Βραχασίου Αναγέννηση

Κόρφος Ελούντας ΑΟ Κριτσάς

ΟΦΙ Ίτανος Παλαικάστρου

6η αγωνιστική

Ίτανος Παλαικάστρου ΑΟΑΝ Β

ΑΟ Κριτσάς ΑΟΣΚ

Αναγέννηση ΟΦΙ

ΑΣΙ Κόρφος Ελούντας

ΑΟ Βραχασίου Νίκη Σητείας

7η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Β Αναγέννηση

ΑΟ Κριτσάς Ίτανος Παλαικάστρου

Κόρφος Ελούντας Νίκη Σητείας

ΟΦΙ ΑΟ Βραχασίου

ΑΟΣΚ ΑΣΙ

8η αγωνιστική

Νίκη Σητείας ΟΦΙ

Αναγέννηση ΑΟ Κριτσάς

ΑΣΙ Ίτανος Παλαικάστρου

ΑΟ Βραχασίου ΑΟΑΝ Β

ΑΟΣΚ Κόρφος Ελούντας

9η αγωνιστική

Νίκη Σητείας ΑΟΣΚ

Ίτανος Παλαικάστρου Κόρφος Ελούντας

ΑΟ Κριτσάς ΑΟ Βραχασίου

ΑΣΙ Αναγέννηση

ΟΦΙ ΑΟΑΝ Β

10η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Β Νίκη Σητείας

ΑΟΣΚ Ίτανος Παλαικάστρου

ΟΦΙ ΑΟ Κριτσάς

Κόρφος Ελούντας Αναγέννηση

ΑΟ Βραχασίου ΑΣΙ

11η αγωνιστική

ΑΟ Κριτσάς ΑΟΑΝ Β

Νίκη Σητείας Ίτανος Παλαικάστρου

ΑΟ Βραχασίου Κόρφος Ελούντας

ΑΣΙ ΟΦΙ

Αναγέννηση ΑΟΣΚ

12η αγωνιστική

ΑΟ Κριτσάς Νίκη Σητείας

Ίτανος Παλαικάστρου Αναγέννηση

ΑΟΑΝ Β ΑΣΙ

ΑΟΣΚ ΑΟ Βραχασίου

ΟΦΙ Κόρφος Ελούντας

13η αγωνιστική

Κόρφος Ελούντας ΑΟΑΝ Β

ΑΟ Βραχασίου Ίτανος Παλαικάστρου

ΑΣΙ ΑΟ Κριτσάς

Νίκη Σητείας Αναγέννηση

ΟΦΙ ΑΟΣΚ

14η αγωνιστική

ΑΣΙ Νίκη Σητείας

ΑΟΣΚ ΑΟΑΝ Β

Αναγέννηση ΑΟ Βραχασίου

ΑΟ Κριτσάς Κόρφος Ελούντας

Ίτανος Παλαικάστρου ΟΦΙ

15η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Β Ίτανος Παλαικάστρου

ΑΟΣΚ ΑΟ Κριτσάς

ΟΦΙ Αναγέννηση

Κόρφος Ελούντας ΑΣΙ

Νίκη Σητείας ΑΟ Βραχασίου

16η αγωνιστική

Αναγέννηση ΑΟΑΝ Β

Ίτανος Παλαικάστρου ΑΟ Κριτσάς

Νίκη Σητείας Κόρφος Ελούντας

ΑΟ Βραχασίου ΟΦΙ

ΑΣΙ ΑΟΣΚ

17η αγωνιστική

ΟΦΙ Νίκη Σητείας

ΑΟ Κριτσάς Αναγέννηση

Ίτανος Παλαικάστρου ΑΣΙ

ΑΟΑΝ Β ΑΟ Βραχασίου

Κόρφος Ελούντας ΑΟΣΚ

18η αγωνιστική

ΑΟΣΚ Νίκη Σητείας

Κόρφος Ελούντας Ίτανος Παλαικάστρου

ΑΟ Βραχασίου ΑΟ Κριτσάς

Αναγέννηση ΑΣΙ

ΑΟΑΝ Β ΟΦΙ