Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στην Αρχαία Λατώ, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την παράσταση «ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης».

Η ώρα προσέλευσης και έναρξης της παράστασης διαμορφώνονται ως εξής:

18:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

18:30 ΕΝΑΡΞΗ

Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί και η παράσταση είναι sold out.

Για όσους προσέλθουν στον χώρο χωρίς ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα τηρηθεί λίστα αναμονής και, ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα, θα διατίθεται περιορισμένος αριθμός δελτίων εισόδου κατά σειρά προτεραιότητας.

Για τον λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν να προσέλθουν χωρίς εισιτήριο θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο αυστηρά έως τις 18:00. Η είσοδος θα πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

https://www.ticketservices.gr/event/n-t-thrausmata-2026/… Στους χώρους που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στον σύνδεσμοθα καταβάλλεται το αντίτιμο του εκάστοτε αρχαιολογικού χώρου.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με φυσικό φως και ήχο.