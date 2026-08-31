Νέες δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης προσφέρουν για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)Αγίου Νικολάου (πρώην ΔΙΕΚ Αγίου Νικολάου) με ειδικότητες που καλύπτουν διαφορετικούς και δυναμικούς κλάδους της αγοράς εργασίας.

Οι εγγραφές για αποφοίτους Λυκείου θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και τις 11 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας diek.it.minedu.gov.gr.

Η φοίτηση στις δημόσιες ΣΑΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα, ενώ ακολουθεί ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Η πρακτική είναι επιδοτούμενη. Στους καταρτιζόμενους παρέχεται, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, περίπου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ, ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα και σε ανθρώπους που εργάζονται τις πρωινές ώρες να παρακολουθήσουν κανονικά την κατάρτισή τους.

Οι ειδικότητες

στον Άγ. Νικόλαο

Στη ΣΑΕΚ Αγίου Νικολάου, μία από τις νέες επιλογές είναι η ειδικότητα «Βοηθός Φαρμακείου». Οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται ώστε να υποστηρίζουν το έργο του φαρμακοποιού, εκτελώντας εργασίες που συνδέονται με τη λειτουργία του φαρμακείου και την παροχή φαρμακευτικών και υγειονομικών υπηρεσιών, πάντοτε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και υπό την εποπτεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού.

Θα λειτουργήσει επίσης η ειδικότητα «Τεχνικός Αρτοποιίας -Ζαχαροπλαστικής», με αντικείμενο την αρτοποιητική και ζαχαροπλαστική τέχνη, αλλά και στοιχεία μαγειρικής και τροφογνωσίας.

Τις νέες επιλογές συμπληρώνει η ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου -Φοροτεχνικού Γραφείου». Οι απόφοιτοί της μπορούν να απασχοληθούν σε οικονομικά και λογιστικά τμήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς, σε υπηρεσίες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.

Οι νέες ειδικότητες

στο τμήμα της Ιεράπετρας

Με τρεις νέες ειδικότητες ενισχύει το πρόγραμμα κατάρτισής του και τα τμήματα της ΣΑΕΚ Αγίου Νικολάου, που θα λειτουργήσουν στην Ιεράπετρα. Σημειώνεται ότι η ΣΑΕΚ Ιεράπετρας έχει συγχωνευθεί με τη ΣΑΕΚ Αγίου Νικολάου, ωστόσο τα τμήματα στην Ιεράπετρα διατηρούνται, ώστε οι καταρτιζόμενοι από την περιοχή να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εκεί τις σπουδές τους.

Η ειδικότητα «Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e–shop)» απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις για τη διαχείριση εφαρμογών και τεχνολογιών, που σχετίζονται με τις διαδικτυακές πωλήσεις και υπηρεσίες, έναν τομέα που αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.

Η δεύτερη ειδικότητα είναι «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (Chef)», η οποία προσφέρει κατάρτιση στη μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική και στην εστιατορική τέχνη, προετοιμάζοντας τους σπουδαστές για επαγγελματική δραστηριοποίηση στον χώρο της γαστρονομίας.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει η ειδικότητα «Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αισθητική προσώπου και σώματος, μακιγιάζ, αποτρίχωση, περιποίηση άκρων και στοιχεία εναλλακτικών θεραπειών. Οι απόφοιτοι μπορούν να αναζητήσουν επαγγελματική διέξοδο σε κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος, επιχειρήσεις καλλυντικών, φαρμακεία στον τομέα των καλλυντικών, γυμναστήρια, spa, ξενοδοχεία, καθώς και στον χώρο του θεάματος και της φωτογραφίας.

Σύνδεση της κατάρτισης

με την τοπική αγορά εργασίας

Οι έξι νέες ειδικότητες διευρύνουν τις εκπαιδευτικές επιλογές που παρέχονται στο Λασίθι, καλύπτοντας πεδία όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η γαστρονομία, η αισθητική, η υγεία, η αρτοποιία-ζαχαροπλαστική και η οικονομική διαχείριση.

Ο Διευθυντής της ΣΑΕΚ Αγίου Νικολάου κ. Γιάννης Τζάβλας καλεί μέσω της ΑΝΑΤΟΛΗΣ τους νέους αποφοίτους Λυκείου αλλά και όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα επαγγελματική ειδίκευση να καταρτιστούν στον τόπο τους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Αποκτώντας έτσι μια νέα επαγγελματική ειδίκευση σε αντικείμενα με εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά στο diek.it.minedu.gov.gr.

Επικοινωνία

– Για τη ΣΑΕΚ Αγίου Νικολάου, πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 28410 83040 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Η Γραμματεία της ΣΑΕΚ Αγίου Νικολάου θα λειτουργεί πρωινές ώρες μέχρι και την 31η Αυγούστου, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί απογευματινές ώρες, προκειμένου να εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους και τους καταρτιζόμενους.

– Για τα τμήματα στην Ιεράπετρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28420 27512 και 28420 27513 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ