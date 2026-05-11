Με την προσήκουσα λαμπρότητα, ιδιαίτερη κατάνυξη και πάνδημη συμμετοχή των ευσεβών χριστιανών της πόλης πανηγύρισε την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, 10 Μαΐου 2026, ο μεγαλοπρεπής και περικαλλής Ιερός Καθεδρικός Ναός της Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας.

Τη φετεινή πανήγυρη, κατά την κυριώνυμη ημέρα της οποίας στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προέστη ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, λάμπρυνε η παρουσία του χαριτόβρυτου ιερού λειψάνου του άφθαρτου ποδιού της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής, που επί αιώνες φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους.

Στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος και ακολούθησε η τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά την οποία προεξήρχε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος και συλλειτούργησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος και ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος.

Τον θείο λόγο κήρυξε επίκαιρα ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ο οποίος με ζωντανό και χειμαρρώδη λόγο αναφέρθηκε στα μεγάλα θεολογικά μηνύματα της Ευαγγελικής περικοπής της συνάντησης και του αποκαλυπτικού διαλόγου του Σωτήρος Χριστού με τη Σαμαρείτιδα, υπογραμμίζοντας τον διάλογο για τη δημιουργία προσωπικής σχέσης και επικοινωνίας του Θεανθρώπου με τη μέχρι τότε αμαρτωλή γυναίκα, καθώς και την αποκάλυψη προς την Σαμαρείτιδα από τον Καρδιογνώστη Χριστό, για να ζήσει με το «ύδωρ το ζων», το Άγιο Πνεύμα, που δροσίζει και ανακαινίζει τη ύπαρξή μας. Σημείωσε ακόμα ότι καθ’ όλη την επίγεια πορεία Του ο Κύριός μας Ι. Χριστός υπήρξε διαλεγόμενος, ευεργετούμενος και ιώμενος τον άνθρωπο, καυτηριάζοντας την αμαρτία και όχι τον αμαρτωλό άνθρωπο. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ο αποκαλυπτικός διάλογος με τη Σαμαρείτιδα ήταν η φιλάνθρωπη συνέχεια της Ενανθρώπησης, του Πάθους και του Σταυρού Του για την ανάσταση της πεπτωκυίας φύσης του ανθρώπου.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος, αφού ευχαρίστησε τον καλοκάγαθο Ποιμενάρχη της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο για την πρόσκληση να συλλειτουργήσουν στην πανήγυρη, σημείωσε ότι η Ευχαριστιακή Σύναξη πραγματώνει την ενότητά μας με τον Χριστό, με τον οποίο γινόμαστε σύναιμοι και σύσσωμοι. Επίσης ενθυμήθηκε, όταν ήταν νέος Ιερομόναχος, τον μακαριστό Μητροπολίτη Φιλόθεο Β΄ (Βουζουνεράκη) γονατιστό το έτος 1993να διαβάζει τις ευχές για τον εγκαινιασμό του πανηγυρίζοντος ναού, τον οποίο αξίωσε ο Θεός να τον παραδώσει στον ηρωικό και παραδοσιακό λαό της Ιεράπετρας αλλά και όλης της Ι. Μητροπόλεως.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ανεκτίμητο θησαυρό της κληρονομιάς του ιερού λειψάνου της Αγίας Φωτεινής, που η έλευσή του από τον Πανοσιολ. Ηγούμενο της Μονής Ιβήρων π. Ναθαναήλ είναι μεγάλη ευλογία για την Ιεράπετρα, την Ι. Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας και όλη την Κρήτη, καθώς το άφθαρτο πόδι της αγίας αποτελεί αδιάψευστη και διαχρονική μαρτυρία της αληθινής πίστης, της Αναστάσεως, της ύπαρξης του Θεού και της αιωνίου ζωής. Καταλήγοντας σημείωσε ότι το παράδειγμα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής μας καλεί όλοι μας να ανιστάμεθα για να γίνουμε φωτεινοί, καλύτεροι και αγιώτεροι άνθρωποι, και ευχήθηκε η αγία να πρεσβεύει στον Θεό για να ζούμε καταυγασμένοι και λουσμένοι μέσα στο φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας.

Αμέσως μετά την Απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ευχαρίστησε από καρδίας «καθηκόντως και χρεωστικώς» τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και μη φειδόμενος κόπου και παρά την πανήγυρη του Ι. Ησυχαστηρίου της Αγίας Φωτεινής Λινοπεραμάτων, προέστη της πανηγύρεως και με τον εμπνευσμένο λόγο του μας μετέφερε τα Ευαγγελικά μηνύματα της εορτής. Επίσης ευχαρίστησε τον «καλό Αδελφό» νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, στον οποίο ευχήθηκε η Αγία Φωτεινή να τον ενισχύει στον Αρχιερατικό του δόλιχο, καθώς και τον αγαπητό, συνετό και γνωστό από τα μαθητικά του χρόνια Πανοσιολ. Ηγούμενο της Μονής Ιβήρων π. Ναθαναήλ, που κόμισε για τρίτη συνολικά φορά το τιμαλφές λείψανο της αγίας προς προσκύνηση και αγιασμό πάντων. Επίσης απηύθυνε ευχαριστίες προσωπικά σε όλους τους παριστάμενους εκπροσώπους των Τοπικών Αρχών, τον ακούραστο Εφημέριο και προϊστάμενο του πανηγυρίζοντος ναού, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. Πορφύριο Αγγελάκη, και τους συνεργάτες του, τους ιεροψάλτες με επικεφαλής τον Πρωτοψάλτη κ. Ιωάννη Αρώνη, και προς όλους τους προσκυνητές.

Τέλος ο Σεβ. κ. Κύριλλος ανακοίνωσε ότι έχουν προχωρήσει οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των εξωτερικών όψεων του πανηγυρίζοντος ναού και υπολείπεται και θα ξεκινήσει άμεσα η ανακαίνιση της πρόσοψης και του αύλειου χώρου, ώστε να καταστεί και πάλι το κόσμημα της πόλης, που μας θυμίζει τον περικαλλή ναό της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη και τις αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας, όπως τον οραματίστηκε ο κτήτοράς του μακαριστός κυρός Φιλόθεος. Τέλος, ευχήθηκε η αγία να είναι προστάτις, βοηθός και αντιλήπτορας όλων.

Στην Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Καθηγούμενος της Ι. Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους Μονής Αρχιμ. Ναθαναήλ, ο Πανοσιολ. Ηγούμενος της Ι. Μονής Φανερωμένης Ιεράπετρας Αρχιμ. Παΐσιος Δερμιτζάκης, άπαντες οι Κληρικοί της πόλεως, καθώς και ο Ιερολ. Διάκονος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης π. Πορφύριος Ζερβάκης, ενώ χρέη τελετάρχη εκτέλεσε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως.

Εκκλησιάσθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Διοικητής του Αστυν. Τμήματος Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Τζουμάκας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας κ. Μαρία Νικητάκη, οι Αντιδήμαρχοι Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, κ. Γεώργιος Χατζάκης και κ. Μαρίνα Αχλάτη, ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ. Κωνσταντίνος Λυμπερίου, ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης, ο πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Χριστοφακάκης, ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης στον Δήμο Ιεράπετρας και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Γουλιδάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Εμμανουήλ Ζερβάκης, κ. Νικόλαος Παπαδάκης και Νικόλαος Κλώνος, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων της Ιεράπετρας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων, διευθυντές σχολείων και πλήθος πιστών που κατέκλυσαν τον πανηγυρίζοντα ναό, ενώ η προσέλευση του κόσμου συνεχίσθηκε έως το απόγευμα, οπότε το ιερό λείψανο αναχώρησε για τη Σητεία.

Ακολούθησε εόρτιο κέρασμα προς όλους στο πάντα φιλόξενο Αρχονταρίκι και στον αύλειο χώρο του πανηγυρίζοντος ναού