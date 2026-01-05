Tο πρωί της Τρίτης 5 Ιανουαρίου 2026, προεόρτια των Φώτων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος παρακολούθησε την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών από του Ιερού Βήματος του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας. Ακολούθως, χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού και στην Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και στη συνέχεια τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό της παραμονής των Θεοφανείων.

Ο Σεβασμιώτατος ράντισε με αγιασμό τον ναό και τους πιστούς και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά με τη Χάρη και την ευλογία του εν Ιορδάνη Επιφανέντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης, Εφημέριος και προϊστάμενος του ναού, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Γεώργιος Λογκάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.