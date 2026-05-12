Πρόσκληση στο μάθημα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Δήμου Ιεράπετρας σε συνεργασία με το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας την Κυριακή 17 Μαΐου στις 18:30.



«Τεχνητή Νοημοσύνη: Το αύριο ήρθε και ζητά απαντήσεις»



Περιγραφή:



Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πια επιστημονική φαντασία, βρίσκεται παντού γύρω μας μεταμορφώνοντας με ταχύτητα τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και παίρνουμε αποφάσεις. Σε αυτό το ανοιχτό σεμινάριο δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, μόνο περιέργεια και διάθεση για διάλογο, ώστε να εξερευνήσουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος: τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η ΤΝ σε όλους, αλλά και τα δύσκολα διλήμματα που δημιουργεί, όπως η ανεργία, η παραπληροφόρηση, η προστασία προσωπικών δεδομένων και η ηθική των αλγορίθμων.



Εισηγητής:

Γιάννης Φαρσάρης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής & Συγγραφέας



Ο Γιάννης Φαρσάρης είναι Εκπαιδευτικός Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και συγγραφέας βιβλίων για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Είναι Γραμματέας στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, αρχισυντάκτης του περιοδικού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ και συντονιστής της δράσης «Ανοικτά Μαθήματα» και του podcast “Reboot”. Έχει συγγράψει τα βιβλία: «Σουσάμι άνοιξε – 30 τρόποι να απελευθερώσεις τη δημιουργικότητά σου» (Έσοπτρον, 2022), «Μικρές αλγοϊστορίες – Έχει η τεχνητή νοημοσύνη φαντασία;» (Θράκα, 2025) και «Μικρό Λεξικό Τεχνητής Νοημοσύνης» (Ανοικτή Βιβλιοθήκη, 2025).



Συνδιοργάνωση:



IdeaLab | MicroTalks – Επιμορφωτικό Εργαστήριο 2ουΠειραματικού Δημοτικού Ιεράπετρας



Το IdeaLab | MicroTalks αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για τον μετασχηματισμό του 2ουΠειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας σε κόμβο καινοτομίας (Innovation Hub). Ξεκινώντας από τον χώρο της εκπαίδευσης, διευρύνεται δυναμικά προς την τοπική κοινωνία. Βασίζεται σε σύντομες, στοχευμένες παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια, όπου εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες μοιράζονται πρακτικές, εμπειρίες και σύγχρονες προσεγγίσεις μάθησης, με έμφαση στην εφαρμογή και τον αναστοχασμό.



Στο πλαίσιο αυτό, το IdeaLab | MicroTalks λειτουργεί ως κόμβος μάθησης και καινοτομίας, καλλιεργώντας μια κουλτούρα δια βίου μάθησης, συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής. Η δράση απευθύνεται όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στους πολίτες, δημιουργώντας ένα ανοιχτό πεδίο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών.



Η συνδιοργάνωση του δεύτερου επιμορφωτικού σεμιναρίου«Τεχνητή Νοημοσύνη: Το αύριο ήρθε και ζητά απαντήσεις» σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», σηματοδοτείένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα προς τη συγκρότηση ενός σταθερού πλαισίου επιμόρφωσης που συνδέει την εκπαίδευση με την τοπική κοινωνία.



Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού και συμμετοχικού οικοσυστήματος μάθησης, όπου η γνώση παράγεται, μοιράζεται και αξιοποιείται προς όφελος τόσο της εκπαίδευσης όσο και της τοπικής κοινωνίας.



Περισσότερα, για το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)που υλοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2026, θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:



https://blogs.sch.gr/…/apo-to-ite-stin-ierapetra-enas…/

