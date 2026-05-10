Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης, επισκέφθηκε σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου το αρχαίο θέατρο Ιεράπετρας μαζί με τον πρόεδρο του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σταύρο Μπένο, τέως Υπουργό Πολιτισμού και τέως Δήμαρχο Καλαμάτας.



Παρόντες ήταν η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου Βάσω Ζωγραφάκη, η επίτιμη προϊσταμένη της ΕΦ.Α.ΛΑΣ. Χρύσα Σοφιανού, η πρόεδρος της Μορφωτικής Στέγης Ιεράπετρας Γεωργία Μετινίδου – Μαρκοπούλου και τα μέλη του Δ. Σ. Αναστασία Λάμπρου και Ευάγγελος Φραγκιαδάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Γουλιδάκης επικεφαλής παράταξης, ο τέως αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Μαρκόπουλος, οι εθελοντές Ιωάννης Μαστοράκης, Μυρτώ Μαρκοπούλου, Δημήτριος Κλώντζας καθώς και συνεργάτες του κ. Μπένου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, όλες οι πλευρές είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά τη σπουδαιότητα του αρχαίου θεάτρου επισημαίνοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη και αξιοποίησή του αποτελεί, σε πρώτο στάδιο, η ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών του τμήματος που έχει έρθει στο φως. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ειπώθηκε, έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης με τη συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Ιωάννη Ανδρουλάκη.

Εν συνεχεία η κα Σοφιανού αναφέρθηκε στις ανασκαφικές εργασίες που έχουν γίνει έως τώρα, ενώ η κα Ζωγραφάκη ανέλυσε τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου το ήδη υφιστάμενο τμήμα που έχει ανασκαφεί, να στερεωθεί και αποκατασταθεί ώστε να καταστεί επισκέψιμο.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε τις προοπτικές ένταξης του αρχαίου θεάτρου σε ένα ευρύτερο σχέδιο πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, με στόχο τη σύνδεση του μνημείου με την τοπική κοινωνία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον τουρισμό και τόνισε ότι ο Δήμος θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως το αρχαίο θέατρο και να προχωρήσουν οι επόμενες φάσεις προστασίας και αποκατάστασής του σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.