Προσοχή! Ακόμη ένα παραπλανητικό μήνυμα (SMS), αυτή τη φορά με δήθεν αποστολέα την Ελληνική Αστυνομία (ELAS), το οποίο εμφανίζεται ως δήθεν «πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας» και περιέχει σύνδεσμο για πληρωμή προστίμου.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ!

Μάλιστα για να σας πείσουν χρησιμοποιούν και προτροπή για δήθεν έκπτωση 50% ! Επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους μηνύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην εξαπάτηση των πολιτών.

Παρακαλούνται οι πολίτες:

• Να μην ανοίγουν τους συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα. • Να μην απαντούν στα εν λόγω μηνύματα. • Να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. • Να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη επιλέξει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με το τραπεζικό του ίδρυμα.

Ελληνική Αστυνομία



