Στην παρούσα έκθεση, (27 Απριλίου 2026 – 3 Μαΐου 2026), γίνεται ανασκόπηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων των συστημάτων επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (SARS CoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV) στη χώρα μας.

Συνοπτικά:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

– Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

– Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

– Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια

Ιός της γρίπης

– Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ),

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

– Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

Αναλυτικά η Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων του ΕΟΔΥ