Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παρουσίασε περαιτέρω μικρή μείωση την εβδομάδα 02/2026, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσιάζουν ανοδική τάση μετά την εβδομάδα 48/2025.

Την εβδομάδα 02/2026 σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση (871 νέες εισαγωγές έναντι 722 την εβδομάδα 01/2026).

Κατά την εβδομάδα 02/2026 καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 52/2025 και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπη εντός της εβδομάδας 01/2026.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 02/2026 έχουν καταγραφεί 45 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 1/2024 έως την εβδομάδα 02/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 162.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 02/2026, μεταξύ 2.547 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 407 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 406 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 264 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 181 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 83 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός.

Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Κατά την εβδομάδα 02/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 01/2026.

Συμπτώματα εποχικής γρίπης

Η εποχική γρίπη διαρκεί συνήθως 5 έως 7 ημέρες και τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά. Τα συχνότερα είναι:

πυρετός

μυαλγίες

ρινική συμφόρηση

πονοκέφαλος

ναυτία

πονόλαιμος

ξηρός, μη παραγωγικός βήχας

Η διάγνωση της γρίπης μπορεί να γίνει με αιματολογικές εξετάσεις, εξετάσεις ούρων, ειδικά τεστ ανίχνευσης από τον φάρυγγα ή τη μύτη, καθώς και με μοριακό έλεγχο (PCR), που θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέθοδος.