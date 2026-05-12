Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Βελτίωση Ορειβατικών – Περιπατητικών Μονοπατιών», που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο, που είχε αρχικά απενταχθεί, επανεντάχθηκε χάρη στις ενέργειες του Δημάρχου και στη συνάντηση που είχε το 2024 με τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Στόχος είναι η ανάδειξη, συντήρηση και προστασία των μονοπατιών που διασχίζουν δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura 2000, προσφέροντας ασφαλείς διαδρομές για πεζοπορία και υπαίθρια αναψυχή.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καθαρισμό μονοπατιών, αποψίλωση, αποκατάσταση φθορών, καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριών, κατεύθυνσης και ανάδειξης σημαντικών σημείων. Οι βασικές διαδρομές που θα αναδειχθούν είναι:

Αγία Πελαγία – Χαυγάς – Αγία Πελαγία (7 χλμ.)

Βασιλικού – Μυργιούσα (2,5 χλμ.)

Μακαρούνη Μάντρα – Καταφύγιο Στροβίλι (1,5 χλμ.)

Λιμνάκαρο – Αβαρσάμη – Αφέντης (7 χλμ.)

Με την ολοκλήρωση του έργου, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν καθαρές και ασφαλείς διαδρομές, ενώ η περιοχή θα αναδεικνύει τη φυσική και πολιτιστική της κληρονομιά, ενισχύοντας τον ορειβατικό και περιπατητικό τουρισμό και την τοπική οικονομία.