Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα των βροχοπτώσεων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία έως και τις 4 Μαΐου 2026. Μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση μήνα, τέσσερα επεισόδια βροχής, σχετικά χαμηλής ραγδαιότητας, συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας των υδατικών αποθεμάτων του νησιού.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση, το μέσο ύψος βροχής του 2026 έχει ήδη ξεπεράσει το αντίστοιχο σύνολο του 2025 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στο Λασίθι (+57%) και στο Ηράκλειο (+56%), ενώ τα Χανιά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συνολική τιμή βροχής.

Παρά τη σημαντικά βελτιωμένη εικόνα, παραμένει ακόμη αξιόλογο απαιτούμενο υπόλοιπο βροχής για την πλήρη κάλυψη του συσσωρευμένου υδατικού ελλείμματος της προηγούμενης τριετίας, όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα γραφήματα και πίνακες.

Μεθοδολογική σημείωση:

Η εκτίμηση της μέσης βροχής ανά Περιφερειακή Ενότητα προέκυψε από απλό σταθμοβαρή μέσο των διαθέσιμων τιμών βροχόπτωσης (80 μετεωρολογικοί σταθμοί σε όλη την Κρήτη).

Πηγή:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής.

Πληροφορίες:

Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, Κύριος Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου.