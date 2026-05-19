Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης Α21 – Επίδομα Παιδιού.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr, με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη

Πότε πληρώνεται η δεύτερη Β δόση

Η δεύτερη Β δόση για το Επίδομα παιδιού 2026 θα καταβληθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Μαΐου 2026, σε όσους θα υποβάλλουν νέα αίτηση

Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Το ποσό του Επιδόματος Παιδιού 2026 προσαρμόζεται σε τρία επίπεδα ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών που έχει ένα νοικοκυριό.

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί δίνεται ποσό από 28 ευρώ έως 70 ευρώ το μήνα, ενώ από το τρίτο και μετά αυτό διπλασιάζεται και φτάνει τα 56-140 ευρώ ανά μήνα.

Η διαδικασία προβλέπει ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρείται με την κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας. Η κλίμακα αυτή διαμορφώνεται ως εξής: ο πρώτος γονέας υπολογίζεται με συντελεστή 1, ο δεύτερος με 1/2 και κάθε παιδί με 1/4. Το αποτέλεσμα καθορίζει την εισοδηματική κατηγορία (Α, Β ή Γ) και συνεπώς το ύψος του μηνιαίου επιδόματος.

Στην πράξη, οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ, έχει κλίμακα ισοδυναμίας 2. Το ισοδύναμο εισόδημα διαμορφώνεται στα 14.000 ευρώ και η οικογένεια εντάσσεται στη Γ κλίμακα, λαμβάνοντας 56 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, οικογένεια με δύο γονείς και ένα παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ, εμφανίζει ισοδύναμο εισόδημα 14.857 ευρώ και επίσης εντάσσεται στη Γ κλίμακα, με μηνιαίο επίδομα 28 ευρώ.

Στη Β κλίμακα εντάσσεται οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά και εισόδημα 18.800 ευρώ. Με ισοδύναμο εισόδημα 9.400 ευρώ, το επίδομα διαμορφώνεται στα 84 ευρώ τον μήνα.

Στην Α κλίμακα, όπου καταγράφονται τα χαμηλότερα ισοδύναμα εισοδήματα και τα υψηλότερα ποσά ενίσχυσης, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά. Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά και εισόδημα 13.000 ευρώ λαμβάνει 280 ευρώ μηνιαίως, ενώ οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά και εισόδημα 12.000 ευρώ δικαιούται 140 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα 12.000 ευρώ λαμβάνει 280 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα 10.500 ευρώ λαμβάνει 140 ευρώ, ενώ με ένα παιδί και εισόδημα 9.000 ευρώ δικαιούται 70 ευρώ μηνιαίως.