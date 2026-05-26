Την Κυριακή 31 Μαΐου ο ΕΟΣ Λασιθίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου και ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας διοργανώνουμε από κοινού ανάβαση-διαμαρτυρία στον Αφέντη της Θρυπτής για να βροντοφωνάξουμε την αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη καταστροφή απο τα αιολικά πάρκα της ΤΕΡΝΑ.

Η Θρυπτή είναι μια παρθένα προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 και πολύ σημαντική περιοχή για τα πουλιά IBas Important bird areas.

Η καταστροφή που θα προξενηθεί στην οροσειρά της Θρυπτής θα είναι ανεπανόρθωτη.