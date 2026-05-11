Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τις εγγραφές των νηπίων και των βρεφών στο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» για το παιδαγωγικό έτος 2026-2027 θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 11 Μαΐου μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του παιδικού Σταθμού στον Άγιο Γεώργιο κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών 10:00- 12:00.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1. Αίτηση- συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης.

3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής.

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων τρέχοντος οικονομικού έτους και δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 .

6. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό πρόγραμμα Εμβολιασμών.

7. Σε περίπτωση που υπάρχει οικογενειακό-κοινωνικό πρόβλημα (π.χ. γονέας άγαμος, διαζευγμένος ή εν διαστάσει, στρατευμένος , φοιτητής, αποβιώσας κλπ.) θα πρέπει να μας υποβάλλετε και το αντίστοιχο επίσημο δικαιολογητικό από την αρμόδια υπηρεσία .Το υπόψη δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην εγγραφή του παιδιού σας στον Παιδικό Σταθμό.

8. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών , απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.