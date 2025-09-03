Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, και αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τις τοποθετήσεις των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

Έπειτα από αίτημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (14/8/2025) και τη διαβίβαση ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (25/7/2025) που αφορά την έκδοση ψηφίσματος με θέμα «Να προστατευτεί το μοναδικό εύρημα στο λόφο Παπούρα! Να μην επιτρέψουμε να εγκατασταθεί ραντάρ δίπλα στο μνημείο» εισηγούμαστε την έκδοση ψηφίσματος ως ακολούθως:

Στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην έκταση στην οποία κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, βρίσκεται ο λόφος Παπούρα στον οποίο εντοπίστηκε σημαντικό Μινωικό Μνημείο.

Κατανοούμε πλήρως τη σημασία του έργου του νέου αεροδρομίου για την ανάπτυξη της Κρήτης και πιστεύουμε ότι η λειτουργία του θα ενισχύσει και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής, καθιστώντας την υπό προϋποθέσεις πόλο έλξης, μεταξύ άλλων, για τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που διαθέτει, (Γαλατάς, Λύκτος, Αρκαδία, προφήτης Ηλίας Αρκαλοχώρι, Ακρόπολη Σμαρίου κ.α.), τον φυσικό πλούτο, την παράδοση της μινωικής αγγειοπλαστικής και την γνήσια κρητική κουλτούρα.

Στηρίζουμε τον στόχο προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού ευρήματος στο λόφο Παπούρα, όπως έχει τεθεί από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει πάρει θέση με ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ζητάμε: