“Δύο γειτνιάζοντα παράλληλα φαράγγια που “κυκλώνουν” τα χωριά Άνω και Κάτω Κερά, περπάτησε ο ΕΟΣ.

Το πρώτο φαράγγι, της Εμπασάς, έχει πυκνή βλάστηση, πολύ καλή σήμανση και σε αρκετά σημεία του είχαμε την ευχάριστη συνοδεία τρεχούμενων νερών.

Το φαράγγι της Ρόζας δέχεται περισσότερους επισκέπτες και το χαρακτηρίζει η απότομη κλίση με τα συνεχή σκαλοπάτια ανεβαίνοντας τα τελευταία μέτρα. Το κιόσκι στο υψηλότερο σημείο του προσφέρει πανοραμική θέα τόσο στο φαράγγι όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Λαγκάδας.