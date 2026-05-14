Την Κυριακή 17/05/26 ο ΕΟΣ Λασιθίου θα περπατήσει στις ανατολικές πλαγιές του Ψηλορείτη.

Θα ανέβουμε με τα αυτοκίνητα στην τοποθεσία Ξερόκαμπος πάνω από το χωριό Κάτω Ασίτες και κατόπιν θα περπατήσουμε το μονοπάτι που οδηγεί στο καταφύγιο Πρίνος του ΕΟΣ Ηρακλείου (υψόμετρο 1.100 μέτρα).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε ανηφορική πορεία ως την κορυφή Γυριστή (υψόμετρο 1.774 μέτρα) σε βραχώδες πεδίο με αραιή σήμανση. Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, η κορυφή θα προσφέρει στους ορειβάτες απεριόριστη θέα σε μεγάλο τμήμα του Νομού Ηρακλείου.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα μέλη του ΕΟΣ Λασιθίου και να έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Καλά ορειβατικά παπούτσια, νερό (προτείνεται 3 λίτρα), μπατόν, καπέλο, αντιανεμικό, σνακ.

Μήκος διαδρομής: περίπου 10 χλμ Ώρες πορείας: 5-6 ώρες Βαθμός δυσκολίας: 2

Αναχώρηση με δικά μας μέσα από Άγιο Νικόλαο (Λασιθιώτικος Φούρνος) στις 06:00 το πρωί της Κυριακής.