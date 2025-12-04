Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Σε συνέχεια των τοπικών εσωκομματικών διαδικασιών, συγκλήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Λασιθίου όπου με ομοφωνία και πνεύμα ενότητας εξέλεξε για νέο Συντονιστή τον Βαγγέλη Διαλυνά και Αναπληρώτρια Συντονίστρια την Ειρήνη Καζαμία. Τα υπόλοιπα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής είναι οι: Αλούμπης Κώστας, Ζαχαριάδης Μανώλης, Κοϊνάς Νίκος, Κουνενού Γεωργία, Λαμπράκης Γιώργος, Περάκη Γωγώ, Στρατάκη Μαρία, Χανιωτάκη Μαίρη, Ψαρουδάκης Δημήτρης.

Οι πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες ανέδειξαν την αποφασιστικότητα, την οργανωτικότητα και την εσωκομματική μας δημοκρατία. Με τα νέα κομματικά όργανα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα ανασυγκρότησης μετά το πρόσφατο συνέδριο και την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Είναι επίσης ένα βήμα ανανέωσης με τα νέα όργανα του κόμματος να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων και να περιλαμβάνουν τόσο νέα πρόσωπα όσο και καταξιωμένα στελέχη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ευχαριστούμε όλους όσους συντέλεσαν στην άψογη διεξαγωγή αυτής της ελπιδοφόρας διαδικασίας. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τη κοινωνία καλώντας όλες τις Λασιθιώτισσες και τους Λασιθιώτες να συναντηθούμε στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.