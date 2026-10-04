Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 91 mm.

Επισημαίνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Επισυνάπτεται χάρτης αθροιστικού ύψους βροχής, καθώς επίσης και τα οκτώ μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής της Κυριακής 04/10/2026 μέχρι τις 15:10 στην Κρήτη, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.