Συνολικά 485 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη των ισχυρών βροχοπτώσεων, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 01 Οκτωβρίου 2026 έως και σήμερα, ώρα 12:30, έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες σε 204 περιπτώσεις. Πραγματοποιήθηκαν 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 7 κοπές δέντρων. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα εξακολουθούν να παραμένουν, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.