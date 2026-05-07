Σύμφωνα με τον ΠΟΥ ο χανταϊός εξαπλώνεται κυρίως μέσω των τρωκτικών, μολύνοντας ανθρώπους μέσω επαφής με αρουραίους ή ποντίκια, ή τα ούρα τους, τα περιττώματα και ή το σάλιο τους– συχνά όταν ο ιός γίνεται αερόβιος κατά τον καθαρισμό μολυσμένων περιοχών. Λιγότερο συχνά, εξαπλώνεται μέσω μολυσμένων επιφανειών.

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που εντοπίζεται κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή, είναι το μόνο γνωστό στέλεχος που μπορεί να εξαπλωθεί μέσω στενής, παρατεταμένης επαφής μεταξύ ανθρώπων.

Οι χανταϊοί προκαλούν δύο σύνδρομα. Οι χανταϊοί που βρίσκονται στο δυτικό ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στις ΗΠΑ, μπορούν να προκαλέσουν το πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό (HPS). Ο πιο συχνός χανταϊός που προκαλεί HPS στις ΗΠΑ μεταδίδεται από ένα είδος άγριου ποντικού.

Ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο (HFRS) είναι μια ομάδα κλινικά παρόμοιων ασθενειών που προκαλούνται από χανταϊούς που βρίσκονται κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία. Ωστόσο, ο ιός Σέουλ, ένας τύπος χανταϊού που προκαλεί HFRS, απαντάται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών.