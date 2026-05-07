Ξεκινώντας από το χωριό Άνω Κερά θα κατηφορίσουμε αρχικά προς την Ιερά Μονή Παναγίας της Κεράς και κατόπιν προς τον μικρό οικισμό της Κεράς από όπου και θα εισέλθουμε στο φαράγγι της Εμπασάς.

Μετά την έξοδο του φαραγγιού θα περπατήσουμε σε αγροτικό δρόμο για να φτάσουμε ως την είσοδο του φαραγγιού της Ρόζας, το οποίο θα ανέβουμε έως το ανώτερο σημείο του, λίγο έξω από το χωριό Άνω Κερά.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δεν θα επηρεάσουν την διάσχιση των δύο φαραγγιών καθώς το τρεχούμενο νερό έχει ελαττωθεί αισθητά. Συνιστάται όμως στους συμμετέχοντες στη δράση να φορούν καλά ορειβατικά παπούτσια ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά πιθανή ολισθηρότητα του εδάφους σε κάποια σημεία.

Μήκος διαδρομής: 8 χλμ Ώρες πορείας: περίπου 3,5 Βαθμός δυσκολίας: 1

Συντονιστής εξόρμησης: Αντώνης Παπουτσάκης