Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζεται. Νέα φάση του προγράμματος από 13 Οκτωβρίου 2026 έως το 2030

Ο νέος κύκλος ξεκινά με το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού και ακολουθούν τα καρδιαγγειακά.

Τα παραπεμπτικά θα αποστέλλονται στο κινητό σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Όσοι δεν την έχουν μπορούν να συμμετέχουν με το ΑΜΚΑ τους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι ένα οργανωμένο, ψηφιακό και δωρεάν σύστημα πρόληψης, που δεν περιμένει τον πολίτη να ενεργοποιηθεί, αλλά τον καλεί εγκαίρως να κάνει τις εξετάσεις του. Με ένα απλό SMS, με άυλα παραπεμπτικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εκατομμύρια συμπολίτες μας έκαναν προληπτικές εξετάσεις για σοβαρά νοσήματα, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η νεφρική δυσλειτουργία και η παχυσαρκία ενηλίκων.

Αναλυτικά:

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου, καρδιάς:

Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες από 21 έως 65 ετών που δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένες, είτε ανασφάλιστες.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για τον πληθυσμιακό έλεγχο σε ασυμπτωματικές γυναίκες για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και το επιστημονικό πρωτόκολλο που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Οι γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 21 έως και 29 έτη και δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST κατά τα τρία (3) προηγούμενα ημερολογιακή έτη, οι οποίες δικαιούνται:

Να υποβληθούν σε Γυναικολογική εξέταση και PAP-TEST και εάν προκύψουν από αυτό συγκεκριμένα ευρήματα,

Να πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε Ιατρό Γυναικολόγο για τη διενέργεια Κολποσκόπησης και Βιοψίας.

Οι γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 65 έτη και δεν έχουν διενεργήσει PAP TEST κατά τα τρία (3) προηγούμενα ημερολογιακά έτη, οι οποίες δικαιούνται:

Να υποβληθούν σε Γυναικολογική εξέταση και HPV-DNA TEST και εάν προκύψουν από αυτό συγκεκριμένα ευρήματα,

Να πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε Ιατρό Γυναικολόγο για τη διενέργεια Κολποσκόπησης και Βιοψίας.

Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών που βρίσκονται στη χώρα μας και διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α., είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες και ενσωματώνει την ψηφιακή τεχνολογία, προκειμένου να διευκολύνει τις γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις τους εύκολα, άμεσα και δωρεάν. Οι δωρεάν εξετάσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι οι εξής:

Εξέταση Ψηφιακής Μαστογραφίας για όλες τις γυναίκες-δικαιούχους

Υπερηχογράφημα (σε περίπτωση ευρήματος ή ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης)

Κλινική εξέταση (σε περίπτωση ευρήματος)

Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

Το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου απευθύνεται σε όλους τους πολίτες 50-69 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ήδη διαγνωσθεί με αδενωματώδεις πολύποδες του παχέος εντέρου, δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του παχέος εντέρου, δεν έχουν διαγνωσθεί με φλεγμονώδη νόσο του παχέος εντέρου, δεν έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Λιντς, δεν έχουν διαγνωσθεί με οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση, δεν έχουν διαγνωσθεί με κληρονομικό καρκίνο του εντέρου, διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι.

Δικαιούνται δωρεάν:

Να προμηθευτούν και να διενεργήσουν Self-Test (Αυτοδιαγνωστικός Έλεγχος)

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του Self-Test, επίσκεψη σε Ιατρό Γαστρεντερολόγο για κλινική συνεκτίμηση.

Μετά την σύμφωνη γνώμη του Γαστρεντερολόγου, προμήθεια Καθαρτικού και διενέργεια διαγνωστικής Κολονοσκόπησης.

Σε περίπτωση ευρημάτων, αφαίρεση αυτών επί τόπου, όταν είναι εφικτή και δειγματοληψία βιοψίας.

Διενέργεια Βιοψίας.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εκάστοτε εξέταση του προγράμματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση (τα συνεργαζομένα κέντρα μπορούν να τα βρίσκουν στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων πχ mastografia.gov.gr, testpap.gov.gr κτλ).

Δεν χρειάζεται καμία συνταγογράφηση, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν έτοιμο το παραπεμπτικό τους και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείσουν το ραντεβού τους, εύκολα και γρήγορα.

Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των Καρδιαγγειακών Κινδύνων

Το πρόγραμμα με την παροχή δωρεάν προληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων απευθύνεται σε όλους τους πολίτες από 30 έως και 70 ετών που διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι.

Οι δωρεάν προληπτικές εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

Ολική χοληστερόλη (TCHOL)

Χοληστερόλη των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-C)

Χοληστερόλη των υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-C)

Τριγλυκερίδια (Tgs)

Σάκχαρο αίματος – γλυκόζη (CL)

Γενική Αίματος

Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνης α {LP (a)}.

Ιατρική επίσκεψη στον προσωπικό ιατρό, ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολόγου, Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου

Σε περίπτωση ευρημάτων, καρδιολογικός έλεγχος για την παρουσία ή απουσία της στεφανιαίας νόσου.

Σε περίπτωση ευρημάτων, καρδιολογικός έλεγχος ισχαιμίας με stress echo και contrast echo ή Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν, με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εκάστοτε εξέταση του προγράμματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων»

Δεν χρειάζεται καμία συνταγογράφηση. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν έτοιμο το παραπεμπτικό τους και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείσουν το ραντεβού τους, εύκολα και γρήγορα.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για όλες τις δωρεάν εξετάσεις στην διεύθυνση:

https://proliptikes.gov.gr/