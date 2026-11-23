Σε κατάσταση ασφυξίας παραμένει η Κρήτη με την ασταμάτητη ροή λαθρομεταναστών σε Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα.

Οι αφίξεις στην Κρήτη μέσα στο 2026 έχουν φτάσει τις 25.000, νούμερο που μαρτυρά την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης να διαφυλάξει τα σύνορα της χώρας, τα οποία έχουν μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι. Κι ενώ η Κρήτη και οι κάτοικοί της εκπέμπουν SOS, υπό τον φόβο και σοβαρών υγειονομικών κινδύνων, η απάντηση από κυβερνητικής πλευράς δεν είναι η φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, αλλά η δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας που αφαιμάζουν τα ταμεία των δήμων, οι οποίοι, χωρίς να το επιθυμούν, επωμίζονται το οικονομικό και λειτουργικό κόστος τους.

Δομές σε Χανιά και Ηράκλειο, όπως στους Αθανάτους, που στήνονται με διαδικασίες-εξπρές, υπερκοστολογημένες δαπάνες και ακριβές μισθώσεις χωρίς καν σαφές χρονοδιάγραμμα λήξης.

Με χρήματα των φορολογουμένων, η Κρήτη μετατρέπεται σταδιακά σε έναν μόνιμο χώρο αποθήκευσης ανθρώπων, την ώρα που οι ροές αυξάνονται κατά 50% σε σχέση με πέρυσι.

Για να κρύψει το αδιέξοδο, ο πολλάκις ψευδόμενος υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης σερβίρει ως «μαγική λύση» τα περιβόητα «return hubs». Η ΝΙΚΗ είναι υπέρ των επιστροφών σε τρίτες χώρες ως γενική πολιτική κατεύθυνση, αλλά δεν στήριξε τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση καθώς το ίδιο το υπουργείο παραδέχεται πως οι πρώτες απελάσεις –αν και εφόσον γίνουν ποτέ– μετατίθενται για το 2027. Η συνταγή, δηλαδή, έχει ήδη αποτύχει, κοστίζει εκατομμύρια, για τα οποία είναι ανεπαρκής ο έλεγχος, και δεν αποτρέπει ούτε μία βάρκα από το να ξεκινήσει από τη Λιβύη.

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα ΝΙΚΗ επιμένει για την αυστηρή φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, την άμεση απέλαση όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα και την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”