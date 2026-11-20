Tην Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 πανηγυρίζει ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου και Νύμφης του Χριστού Αικατερίνης, πολιούχου και προστάτιδος της πόλεως Σητείας.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 5:30΄ μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 7:00΄ π.μ., Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου και συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση της σεπτής Εικόνος και των ιερών Λειψάνων της Αγίας μέσω των κεντρικών οδών Γ. Αρκαδίου, Ιωαννίδου, Καπετάν Σήφη, Πλατεία, Ελ. Βενιζέλου, Ν. Καζαντζάκη και Γ. Αρκαδίου, ενώ τιμές θα αποδώσει η Φιλαρμονική του Δήμου Σητείας.

Προσκαλούνται οι Αρχές και ο ευσεβής λαός της πόλεως να μετάσχουν στην πανήγυρη και να λάβουν την ευλογία της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης.

Από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας

του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Αικατερίνης πόλεως Σητείας