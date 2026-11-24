Την ομόφωνη αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση κέντρου δεδομένων (data center) στην Όαση Βαρυπέτρου Χανίων εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.

Έπειτα από εκτενή συζήτηση, στην οποία μεταφέρθηκαν οι έντονες αντιδράσεις φορέων και κατοίκων της περιοχής, αποτυπώθηκε πλήρης σύμπλευση της Περιφερειακής Αρχής και όλων των παρατάξεων με το αίτημα της τοπικής κοινωνίας, οδηγώντας σε ομόφωνη απορριπτική απόφαση.

Στ. Αρναουτάκης: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι μαζί με τους πολίτες»

«Δεν μπορεί να νομοθετεί μια κυβέρνηση ερήμην των τοπικών φορέων, του πρώτου και του δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης, αλλά και των κατοίκων. Δεν μπορεί να μη γίνεται ουσιαστική διαβούλευση», υπογράμμισε στο κλείσιμο της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

«Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης είναι μαζί με τους πολίτες της Κρήτης, δεν είναι απέναντι. Το δίκαιο αίτημά σας γίνεται ομόφωνα αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις και αυτό είναι μια κατάκτηση δημοκρατική και θεσμική», πρόσθεσε, συγχαίροντας όλα τα μέλη του σώματος για τη στάση τους.

Αντίθεση στη χωροθέτηση και πρόταση για Βιομηχανική Περιοχή

Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά της περιοχής, ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως δεν είναι δυνατόν σε γη υψηλής παραγωγικότητας – όπου ένας πολίτης έχει δυσκολία να εκδώσει ακόμα και άδεια κατοικίας – και μέσα στον αστικό ιστό, δίπλα σε κατοίκους, να σχεδιάζεται η εγκατάσταση μιας μονάδας με ζητήματα θορύβου και περιβαλλοντικής όχλησης.

«Όχι, είμαστε ενάντια σε αυτήν τη μονάδα», δήλωσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η Περιφέρεια Κρήτης προτείνει η συγκεκριμένη επένδυση να κατευθυνθεί σε Βιομηχανική Περιοχή, όπως συνέβη αντίστοιχα στο Ηράκλειο χωρίς να προκύψει κανένα ζήτημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη Βιομηχανική Περιοχή του νησιού.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της, θα εξετάσει όλες τις νομικές δυνατότητες και θα σταθεί δίπλα στον αγώνα τους με κάθε αναγκαία παρέμβαση, ώστε το έργο να μη γίνει στο Βαρύπετρο.