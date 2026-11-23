Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή υπό την προεδρία του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη. Εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν αυτό της έγκρισης διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ενωσιακών ορίων, που αφορά στην ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού κτιρίου και υποδομών του Πλανηταρίου -Αστεροσχολείου Σητείας και συγκεκριμένα στην εκτέλεση της προμήθειας του Τμήματος 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου αστροπαρατήρησης». Ομόφωνη ήταν η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 197.580,64, ΦΠΑ 47.419,35 και γενικό σύνολο 244.999,99. Ο διαγωνισμός όπως αναφέρεται και στην εισήγηση, θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο «Δίκτυο Αστροτουρισμού Ανατολικής Μεσογείου» και ακρωνύμιο ASTROTOUR, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg VI-A-Ελλάδα -Κύπρος 2021-2027», Προτεραιότητα 2 -Ειδικός Στόχος 4.6. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών -μελών Ελλάδας και Κύπρου κατά 20%.

Αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση θόλου αστροπαρατήρησης με φύλλα που αρμολογούνται και παράθυρο παρατήρησης με αυτόματο έλεγχο του θόλου και του τηλεσκοπίου μέσω υπολογιστή εσωτερικής διαμέτρου 5,50 μέτρων στο κτίριο του Πλανηταρίου -Αστεροσχολείου.

Επί του θέματος από την πλευρά της μειοψηφίας ζητήθηκαν διευκρινήσεις αφού όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας Σίμος Συμεωνίδης, έχουν γίνει προσπάθειες από την δημοτική παράταξη να γίνει συνάντηση -συζήτηση με την Τεχνική Υπηρεσία, τον Αντιδήμαρχο, τον Προϊστάμενο και τους τεχνικούς -επιβλέποντες, αλλά καταγράφεται μια δυσκολία. Υπάρχει σίγουρα αυξημένος όγκος εργασιών όπως πρόσθεσε και αυτό είναι κατανοητό και σεβαστό ωστόσο δεν ζητούνται καθημερινές συναντήσεις από την αντιπολίτευση και η συγκεκριμένη προσπάθεια αποσκοπεί στην ενημέρωση.

Είναι όλα έτοιμα

για να εγκατασταθεί ο θόλος;

Ζητώντας διευκρινήσεις για σχετικά με το θέμα ζητήματα, ο κ. Συμεωνίδης ρώτησε αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ετοιμότητα για να εγκατασταθεί ο θόλος. «Έχουμε ανησυχία, κατά πόσο είναι έτοιμο γιατί αυτά τα μηχανήματα είναι ευαίσθητα – τα τηλεσκόπια, ο θόλος, τα κάτοπτρα, τα ψηφιακά κλπ. Κανονικά με το που θα έρθουν θα πρέπει να τοποθετηθούν επιτόπου. Είναι μεγάλης αξίας, ευαίσθητα… Μάλιστα το αναφέρει, ότι θα γίνει επιτόπου… Ξέρουμε όμως ότι δεν είναι ολοκληρωμένες βασικές εργασίες, στο κτίριο και πέριξ αυτού. Έχουμε λοιπόν αυτή την ανησυχία και θέλουμε διευκρινήσεις σχετικά με το αν υπάρχει ετοιμότητα για να τοποθετηθούν τα μηχανήματα, επίσης ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, πού βρισκόμαστε, τι έχει μείνει κλπ, με αφορμή και το θέμα που συζητάμε τώρα. Αν μπορείτε, αλλιώς να μας δοθούν απαντήσεις σε αυτό με κάποιο τρόπο, γιατί είναι ένα έργο το οποίο χρονίζει κι επειδή θεωρητικά μπαίνει στην τελική του ευθεία με τις προμήθειες αυτές θέλουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των εργασιών που απομένουν», είπε.

Πρόταση για επίσκεψη

Μάλιστα ο κ. Συμεωνίδης πρότεινε την επίσκεψη στον χώρο προκειμένου και υπάρξει επιτόπια ενημέρωση, με την συμμετοχή του Δημάρχου, της Τεχνικής Υπηρεσίας, των αρμοδίων επιβλεπόντων, του Τοπικού Συμβουλίου και κατοίκων της περιοχής και της αντιπολίτευσης ώστε να γίνει ενημέρωση για το θέμα.

Ο κ. Ζερβάκης συμφώνησε με την πρόταση που κατέθεσε ο κ. Συμεωνίδης για επιτόπια ενημέρωση στον χώρο του Πλανηταρίου-Αστεροσχολείου, προσθέτοντας και την συμμετοχή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Ανέφερε ότι δεδομένης και της νέας και μάλιστα αυξημένης χρηματοδότησης από την Διαχειριστική Αρχή, εκτιμάται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προμήθειας όλων των συστημάτων θα έχει προχωρήσει και το έργο ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν συγχρόνως, δηλαδή με την ολοκλήρωση των εργασιών να γίνει η εγκατάσταση των συστημάτων. Η ενημερωτική επίσκεψη, όπως αναφέρθηκε, θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ