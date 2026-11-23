Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Σητεία, με απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 22-11-2026, στο δρόμο που ενώνει την Σητεία με την Ιεράπετρα, στη θέση Λάπιθος.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ένας 68χρονος να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας ακόμη επιβάτης απεγκλωβίστηκε με βαριά τραύματα. Ο τρίτος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.