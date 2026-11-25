Εξαρθρώθηκαν συνολικά δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται σχεδόν 1.300 ένστολοι (στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 12,5 εκατ. ευρώ, με το ποσό να αναμένεται να αυξηθεί καθώς η η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα εξετάζεται η εμπλοκή επιπλέον δημοσίων υπαλλήλων.
Συλλήψεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, και συνελήφθησαν 22 μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στα κυκλώματα.
Επιπλέον, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής στο όνομά τους.
Σχεδόν 1.300 ένστολοι κατηγορούμενοι
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 1.291 ένστολοι φέρονται να έχουν λάβει εικονικές αποδείξεις διαμονής και κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Παράλληλα, ερευνώνται οι περιπτώσεις ακόμη 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών, μίας πολιτικής υπαλλήλου και 17 δημοσίων υπαλλήλων.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις δρούσαν ανεξάρτητα, εκμεταλλευόμενες το σύστημα αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων για τα έξοδα διαμονής κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός της έδρας τους.
Τα μέλη των κυκλωμάτων προμήθευαν αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους με εικονικές αποδείξεις διαμονής, εισπράττοντας σε αντάλλαγμα προσυμφωνημένη αμοιβή.
Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι φέρονται να υπέβαλλαν τα παραστατικά στις αρμόδιες υπηρεσίες και να εισέπρατταν αποζημιώσεις για διαμονές που στην πραγματικότητα δεν είχαν πραγματοποιήσει.
Οι αποδείξεις προέρχονταν είτε από πραγματικά καταλύματα, τα οποία μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες των εμπλεκομένων, χωρίς όμως να έχουν φιλοξενήσει τους συγκεκριμένους υπαλλήλους, είτε από ανύπαρκτα καταλύματα.
Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούνταν εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Κατασχέθηκαν 400.000 ευρώ και πλήθος εικονικών παραστατικών
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και γραφεία βασικών μελών των δύο οργανώσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και εικονικών αποδείξεων, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.
Η συνολική ζημία που έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έρευνες των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, τόσο για την πλήρη αποτύπωση της δράσης των δύο εγκληματικών οργανώσεων όσο και για την καταγραφή των εμπλεκομένων και της οικονομικής ζημίας.
www.real.gr