Μεγάλη απάτη σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύφθηκε από τους Αδιάφθορους της ΕΛΑΣ.

Εξαρθρώθηκαν συνολικά δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται σχεδόν 1.300 ένστολοι (στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 12,5 εκατ. ευρώ, με το ποσό να αναμένεται να αυξηθεί καθώς η η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα εξετάζεται η εμπλοκή επιπλέον δημοσίων υπαλλήλων.

Συλλήψεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, και συνελήφθησαν 22 μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στα κυκλώματα.