Ο Δήμος Σητείας, διατηρώντας με έμφαση τον τίτλο «Σητεία Πόλη του Ελαιολάδου» αναγνωρίζοντας τη διαχρονική και πολυδιάστατη σημασία της ελιάς και του ελαιολάδου για την ταυτότητα, την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικονομία του, προγραμματίζει τη διεξαγωγή ενός τριήμερου εκδηλώσεων, 27-28 και 29 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και Ελαιολάδου.

Η Σητεία, ως ένας από τους σημαντικότερους ελαιοπαραγωγικούς τόπους της Κρήτης, με διεθνώς αναγνωρισμένο προϊόν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης, φιλοδοξεί μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές να αναδείξει τον ανεκτίμητο πλούτο της κρητικής γης, την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, τη γαστρονομική μας παράδοση και τη σύγχρονη δυναμική της κρητικής διατροφής.

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων για την πρωτοβουλία «Κρήτη – Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026» και αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Κρήτης, στην προβολή της γαστρονομικής της ταυτότητας και στην ανάδειξη της ελιάς και του ελαιολάδου ως βασικών πυλώνων της πολιτιστικής και παραγωγικής της κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του τριημέρου αναμένεται να συμμετάσχουν και να τιμήσουν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της αυτοδιοίκησης και της ελαιοκομίας, προσδίδοντας στις εκδηλώσεις ιδιαίτερη προβολή και προστιθέμενη αξία.

Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σας σε αυτή την πρωτοβουλία θα ενισχύσει ουσιαστικά την προσπάθεια ανάδειξης της Σητείας ως σημείου αναφοράς για την ελιά και το ελαιόλαδο, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην προβολή της Κρήτης ως ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου γαστρονομικού προορισμού.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν αποτελεί απλώς μια σειρά επετειακών εκδηλώσεων, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία ανάδειξης της παραγωγικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της γαστρονομικής υπεραξίας ολόκληρης της Κρήτης.

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας και στη στήριξη αυτής της κοινής προσπάθειας, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εξωστρέφεια και την προβολή του νησιού μας και την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Σητείας

Γιώργος Ζερβάκης