Άμεση ήταν η ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας ΕΔΕΑΚ (Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης), έπειτα από κλήση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου (Π.Κ.) Σητείας για παροχή συνδρομής σε περιστατικό τραυματισμού σε δυσπρόσιτο, βραχώδες σημείο.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 12:46, ζητήθηκε η συνδρομή της ΕΔΕΑΚ από το Π.Κ. Σητείας για ένα επείγον περιστατικό που αφορούσε τον τραυματισμό μιας 26χρονης κοπέλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να αναζητήσει τον σκύλο της, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γλίστρησε και έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων πάνω σε βράχια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί κάτω άκρο, στη μέση και στο κεφάλι.

Η 26χρονη διατηρούσε τις αισθήσεις της και κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια μέσω του κινητού της τηλεφώνου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ανάληψη Παπαδιόκαμπου, στη Σητεία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες της ΕΔΕΑΚ με το διασωστικό όχημά τους, καθώς και στελέχη του Π.Κ. Σητείας, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην τραυματία, ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της, με τη χρήση ειδικού φορείου, από το δύσβατο σημείο έως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Σητείας.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς, της άμεσης κινητοποίησης και της άριστης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα όταν αυτά εκτυλίσσονται σε δυσπρόσιτες περιοχές, ο συντονισμός και η ταχύτητα ανταπόκρισης μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας.

Η ΕΔΕΑΚ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο έργο της προσφοράς, της διάσωσης και της υποστήριξης των πολιτών, ανταποκρινόμενη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, σε κάθε περιστατικό που απαιτεί την άμεση συνδρομή της.