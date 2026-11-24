Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η εκπαιδευτική κινητικότητα και επίσκεψη της ολλανδικής αποστολής από το επαγγελματικό κολλέγιο Talland College, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με κωδικό 2025-1-NL01-KA121-VET-000318481, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιεράπετρα από τις 6 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026.

Η δράση φιλοξενήθηκε από κοινού από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας και το 2ο Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Ιεράπετρας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη διάχυση καλών πρακτικών και την καλλιέργεια στενών δεσμών μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από την Ελλάδα και την Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια της εξαήμερης παραμονής τους, οι Ολλανδοί εκπαιδευτικοί και μαθητές συμμετείχαν σε ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε δράσεις εντός και εκτός σχολείου, πολιτιστικές περιηγήσεις, καθώς και στοχευμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων στο 1ο ΕΠΑ.Λ. και στο 2ο Πειραματικό Γ.Ε.Λ., έλαβαν χώρα εποικοδομητικές συναντήσεις εργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, ξενάγηση στην πόλη της Ιεράπετρας, στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, επίσκεψη στον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Χατζάκη Γεώργιο, καθώς και επίσκεψη στα Θερμοκήπια της εξαγωγικής εταιρείας ΕΠΑΚ Α.Ε. Τέλος, έγιναν συναντήσεις γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων των μαθητικών συμβουλίων και των δύο σχολείων με το μαθητικό συμβούλιο του ολλανδικού σχολείου.

Η δράση αυτή απέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην εκπαίδευση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις, διαπολιτισμικές εμπειρίες και ισχυρά θεμέλια για μελλοντικές κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας και το 2ο Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Ιεράπετρας εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες τους στον κ. Χατζάκη, καθώς και στους υπευθύνους και συνεργάτες της ΕΠΑΚ Α.Ε. για την εξαιρετική υποδοχή και την ξενάγηση της ολλανδικής αποστολής του Talland College, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.