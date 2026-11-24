Συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας πραγματοποίησε ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, με στόχο τη συνεργασία και τον συντονισμό για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Στη συζήτηση τέθηκαν θέματα λειτουργίας του ΤΟΕΒ, καθώς και η ανάγκη ολοκλήρωσης της προσαγωγού διώρυγας προς το Φράγμα Μπραμιανών, που αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για την αγροτική παραγωγή.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού από τις πηγές της Μαλαύρας, η αξιοποίηση πρόσθετων υδατικών πόρων, αλλά και τα προβλήματα της αγροτικής οδοποιίας.

Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη κατασκευής δεξαμενών συλλογής ομβρίων υδάτων σε όλες τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν στην ανάγκη κοινών δράσεων και παρεμβάσεων, καθώς η ορθολογική διαχείριση του νερού αποτελεί ζήτημα που αφορά όχι μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας χαιρετίζει τη διάθεση συνεργασίας και εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ καλή και παραγωγική θητεία, με κοινό στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διασφάλιση των υδατικών πόρων της περιοχής, καταλήγει το δελτίο τύπου του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου που υπογράφουν ο πρόεδρος Ι. Γαϊτάνης και ο γεν. γραμματέας Μιχ. Βιαννιτάκης.