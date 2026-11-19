Το Παράρτημα Λασιθίου του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας και οι συνταξιούχοι του καταστήματος της πρώην Εμπορικής Τράπεζας Αγίου Νικολάου αποχαιρετήσαμε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τον Ιωάννη Μακράκη, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών ως κεντρικός ταμίας της Τράπεζας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, στον κοιμητηριακό ναό των Μέσα Λακωνίων.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στις Τάπες πριν από 101 χρόνια και υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.

Υπηρέτησε την Εμπορική Τράπεζα για περισσότερα από 35 χρόνια, με αφοσίωση, εντιμότητα, συνέπεια και αγάπη για την εργασία του. Η Τράπεζα ήταν το δεύτερο σπίτι του και οι συνάδελφοί του η οικογένειά του. Καθώς δεν είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, είχε αναπτύξει με τους συναδέλφους του έναν ιδιαίτερο, βαθιά ανθρώπινο δεσμό, βλέποντάς τους με αγάπη και στοργή, σαν δικά του παιδιά.

Αξέχαστες θα μείνουν σε όλους μας η ευγένειά του, η γαλήνη του χαρακτήρα του, η διακριτικότητά του, καθώς και η διαρκής διάθεση προσφοράς και βοήθειας προς τους γύρω του.

Ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του, δεν έπαψε να βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του Τράπεζα και τους συναδέλφους του. Επισκεπτόταν συχνά το κατάστημα, πάντα με γενναιόδωρα κεράσματα, συμμετείχε στις εκδηλώσεις και τις γιορτές του Παραρτήματος και παρέμενε ενεργό μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων, δίνοντας ανελλιπώς το «παρών» στις γενικές συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες.

Ιδιαίτερη χαρά ένιωθε όταν συναντούσε συναδέλφους στο αγαπημένο του στέκι, για έναν καφέ και μια όμορφη συζήτηση, αναπολώντας στιγμές από την κοινή τους επαγγελματική διαδρομή.

Σήμερα τον αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Τον ευχαριστούμε όχι μόνο για την πολυετή προσφορά του, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο που υπήρξε και για όσα μας δίδαξε με το παράδειγμα, τη συμπεριφορά και τη στάση ζωής του.

Στη μνήμη του, καταθέσαμε χρηματικό ποσό στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγίας Τριάδας.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Γιάννη.

Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.