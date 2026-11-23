Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρωπαική Επιτροπή ζητά τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών που πλήττονται από τις χαμηλές τιμές και την ενίσχυση των ελέγχων προέλευσης και ποιοτικής κατηγορίας του εισαγόμενου ελαιολάδου από την Τουρκία.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Η Ισπανία, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στην ΕΕ, επηρεάζει καθοριστικά τις ευρωπαϊκές τιμές. Η αναμενόμενη μεγάλη ισπανική σοδειά εντείνει την πίεση στις ήδη χαμηλές τιμές παραγωγού, με άμεσες επιπτώσεις στο εισόδημα των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών.

Επιπλέον, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το τυνησιακό έξτρα παρθένο προσφέρεται προς την Ισπανία στα 3.000–3.250 ευρώ ανά τόνο, με επιπλέον κόστος μεταφοράς 180 ευρώ. Ο μηδενισμός του αμερικανικού δασμού για το τυνησιακό ελαιόλαδο, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ενισχύει τη θέση του έναντι του ευρωπαϊκού στην αγορά των ΗΠΑ.

Ενώ η τουρκική παραγωγή εκτιμάται σε 490.000–540.000 τόνους. Η Τουρκία εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο λαμπάντε, το οποίο χρειάζεται ραφινάρισμα, ενώ, κατά εκτιμήσεις της αγοράς, το τουρκικό έξτρα παρθένο υστερεί ποιοτικά έναντι του ελληνικού. Οι ενδεικτικές τιμές του ελληνικού ελαιολάδου στην Ιταλία, 3.400–3.500 ευρώ ανά τόνο, αφορούν την παράδοση στον αγοραστή.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα θα λάβει για τη στήριξη των παραγωγών που πλήττονται από τις χαμηλές τιμές και για την αντιμετώπιση του δασμολογικού πλεονεκτήματος της Τυνησίας στις ΗΠΑ;

Θα ενισχύσει τους ελέγχους προέλευσης και ποιοτικής κατηγορίας του εισαγόμενου ελαιολάδου, ιδίως από την Τουρκία;»