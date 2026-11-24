Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Νεάπολη μετά την είδηση του θανάτου της μικρής Ευθυμίας, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία. Τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια εξέφρασε και η ομάδα της Νεάπολης, η οποία με ανακοίνωσή της αποχαιρετά το μικρό κορίτσι, ενώ παράλληλα στέκεται στο πλευρό των γονιών του, Μανώλη και Χρυσάνθης, εκφράζοντας τη συμπαράσταση και τις θερμότερες ευχές της για δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Η σχετική ανακοίνωση:

Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο μεγάλο πόνο…

Η μικρή Ευθυμία βρίσκεται πια στην αγκαλιά των αγγέλων…

Μανώλη και Χρυσάνθη, σας ευχόμαστε ολόψυχα δύναμη και κουράγιο για να αντέξετε αυτόν τον ανείπωτο πόνο.

Οι σκέψεις και οι προσευχές όλων μας είναι κοντά σας.

Σήμερα, όλη η Νεάπολη πενθεί…

Καλό ταξίδι, μικρό μας αγγελούδι…