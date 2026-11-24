Ολοκληρώνεται με επιτυχία η εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού 2026 που πραγματοποιείται από το Π.Τ.ΕΕΣ Ιεράπετρας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Σας καλούμε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στην κεντρική εκδήλωσή μας στην αίθουσα διδασκαλίας μας, όπου ο επίτιμος πρόεδρος και πρωτεργάτης της εκστρατείας κ. Ανδρέας Μαμαντόπουλος θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της φετινής εκστρατείας και τις συγκρίσεις με τα προηγούμενα χρόνια.

Στην εκδήλωση, θα μας δοθεί η δυνατότητα να συγχαρούμε τον ακούραστο γιατρό για το ζήλο του και την προσφορά του, καθώς και τις εθελόντριες του τομέα υγείας για τη συνδρομή τους στην επιτυχία όλης της εκστρατείας και να τους τιμήσουμε.

Η παρουσία σας θα είναι τιμή και χαρά για όλους μας.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Εμμ. Παπαδάκης

Η γραμματέας Κυρ. Αγγελάκη