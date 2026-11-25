Ρεάλ Μαδρίτης, Μπέτις και Κόμο ήταν οι κερδισμένες από το σημερινό πρώτο «πιάτο» της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η έκπληξη της βραδιάς έγινε στο «Έτιχαντ», όπου η Νάπολι κρατούσε το τρίποντο μέχρι το 86′, αλλά ο Τσερκί έσωσε την παρτίδα για τη Μάντσεστερ Σίτι (2-2), που βρίσκεται τον τελευταίο καιρό σε… ελεύθερη πτώση.

Πρώτη και καλύτερη στη βαθμολογία η Ρεάλ Μαδρίτης, έστω και με ματς περισσότερο, η οποία μέσα σε 15 λεπτά πέτυχε τρία γκολ απέναντι στην Αϊντχόφεν για να τη διαλύσει με 5-1 και να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Κόμο και Μπέτις ανέβηκαν στους 12 βαθμούς με τις νίκες τους επί των ΑΕΚ (1-0) και Σλόβαν Μπρατισλάβας (2-0) αντίστοιχα, τρεις λιγότερους από τη «βασίλισσα» κι οπωσδήποτε… ονειρεύονται δικαιολογημένα την απευθείας πρόκριση στους «16».

Ο ελληνικός «εμφύλιος» στο Λονδίνο, ανάμεσα σε Τζόλη και Καρέτσα δεν ανέδειξε νικητή, μιας και Άρσεναλ-Ντόρτουντ έμειναν στο 1-1, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να αγωνίζονται, ο πρώτος στο αρχικό σχήμα των «κανονιέρηδων» (αντικαταστάθηκε στο 65′ από τον Έζε, ο δεύτερος πέρασε ως αλλαγή αντί του Μπέιερ στο 65′.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0

(90’+2 Χέλμερσεν)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-0

(77′ Γκιουλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 5-1

(50′ Βαλβέρδε, 60′ Μπέλιγχαμ, 64′,84′ Μπαπέ, 87′ Βινίσιους – 32′ πέν. Πέρισιτς)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Νάπολι (Ιταλία) 2-2

(67′ Μπουαντί, 86′ Τσερκί – 55′ Χόιλουντ, 66′ Λανγκ)

Άρσεναλ (Αγγλία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1

(10′ Γιόκερες – 55′ Μπέιερ)

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1

(88′ Νάτσο – 2’αυτ. Ταργκαλιν)

Λειψία (Γερμανία) – Λανς (Γαλλία) 3-1

(6′ Ράουμ, 9′,90’+4 Νούσα – 58′ Ούντολ)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Μπέτις (Ισπανία) 0-2

(43′,57′ Ερνάντες)

Κόμο (Ιταλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-0

(57′ Μίγια)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 25/11, 19:45

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 25/11, 19:45

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Ρόμα (Ιταλία) 25/11, 22:00

Ίντερ (Ιταλία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 25/11, 22:00

Ατλέτικο (Ισπανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 25/11, 22:00

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 25/11, 22:00

Μπριζ (Βέλγιο) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 25/11, 22:00

Λιλ (Γαλλία) – Μπάγερν (Γερμανία) 25/11, 22:00

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 25/11, 22:00

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