Με τη δική τους ξεχωριστή παρουσία συμμετείχαν οι Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών Σητείας στο 13ο Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών.

Οι εθελοντές, εκπροσωπώντας το «Όραμα Ελπίδας», ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους παρευρισκόμενους για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο εθελοντών δοτών, αλλά και για τη σπουδαιότητα αυτής της προσφοράς ζωής σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών Σητείας ευχαρίστησαν τον Γυμναστικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, ενώ εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για την αφιέρωση της φετινής διοργάνωσης στη μνήμη της Νατάσας Πάγκαλου, προέδρου του Συλλόγου.

Παράλληλα, απηύθυναν συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στους συμμετέχοντες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στην Αγάπη Σταυρακάκη για τη στήριξη και την παρουσία της.

Η συμμετοχή των εθελοντών ανέδειξε και την κοινωνική διάσταση του Φεστιβάλ, υπενθυμίζοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντική αφορμή για την προώθηση της αλληλεγγύης και της προσφοράς στον συνάνθρωπο.