Στο επίκεντρο του κλασικού αθλητισμού της Κρήτης βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ο Άγιος Νικόλαος, φιλοξενώντας το 13ο Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου, μια μεγάλη αθλητική συνάντηση που συγκεντρώνει αθλητές και αθλήτριες από σωματεία ολόκληρου του νησιού.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς για πρώτη φορά είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, της αείμνηστης προέδρου του Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στον τοπικό και κρητικό αθλητισμό. Με αυτή την αφιέρωση, ο σύλλογος τιμά την προσφορά και τη διαδρομή της, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη της μέσα από μια διοργάνωση με την οποία είχε συνδεθεί ουσιαστικά.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 11 το πρωί και αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης, της Κιτροπλατείας και του παραλιακού, καθώς και στους παράλληλους δρόμους, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε έναν μεγάλο αθλητικό χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Παγκρήτιοι Περιφερειακοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος και Δημόσια Οδό, με αποστάσεις 5.000 και 10.000 μέτρων, στους οποίους αναμένεται να συμμετάσχουν αθλητές υψηλού επιπέδου στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αγώνες δρόμου για μικρότερες ηλικίες, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά και νέους αθλητές να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να αποκτήσουν αγωνιστικές εμπειρίες.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν αγώνες 400 μέτρων για την κατηγορία Κ10, αγώνες 1.800, 2.700 και 3.600 μέτρων για τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές κατηγορίες, καθώς και αγώνες ταχύτητας 60 μέτρων και δρόμου 700 και 900 μέτρων για παιδιά των κατηγοριών Κ12 και Κ14. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από αγώνες επίδειξης στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος χωρίς φόρα.

Μια δράση ζωής στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχει και η κοινωνική διάσταση του Φεστιβάλ. Σε συνεργασία με τον σύλλογο «Όραμα Ελπίδας», από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, η οποία πραγματοποιείται στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, συνδέοντας τον αθλητισμό με την ανθρωπιά και την ελπίδα.

Για μία ακόμη χρονιά, ο Άγιος Νικόλαος γίνεται σημείο συνάντησης της αθλητικής οικογένειας της Κρήτης, σε μια διοργάνωση που φέτος έχει και έναν ιδιαίτερα συγκινητικό χαρακτήρα, καθώς είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη του στίβου στην περιοχή.