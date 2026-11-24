Με κεντρικό μήνυμα «Δίνουμε αίμα, χαρίζουμε ζωή» και με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους καταρτιζομένους πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου και τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας».

Η δράση, που φιλοξενήθηκε στο Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ, περιλάμβανε τόσο την εθελοντική προσφορά αίματος, όσο και τη λήψη δειγμάτων από ενδιαφερόμενους εθελοντές δότες μυελού των οστών, συνδυάζοντας δύο ιδιαίτερα σημαντικές μορφές προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η Διευθύντρια της ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κ. Ράνια Ανδρεαδάκη, η ανταπόκριση των σπουδαστών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των καταρτιζομένων συμμετείχε στην εθελοντική αιμοδοσία, αναδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η κοινωνική προσφορά μέρος της εκπαίδευσης

Η κ. Ανδρεαδάκη υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί μια μεμονωμένη εκδήλωση, αλλά εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων της Σχολής, με στόχο την καλλιέργεια της κοινωνικής ευθύνης και του εθελοντισμού στους αυριανούς επαγγελματίες υγείας.

Όπως εξήγησε, η εκπαίδευση στον χώρο της υγείας δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στην απόκτηση γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά οφείλει να διαμορφώνει ανθρώπους που αντιλαμβάνονται την ουσιαστική σημασία της προσφοράς. «Θέλουμε καλούς επαγγελματίες, αλλά θέλουμε και επαγγελματίες με συνείδηση, με διάθεση κοινωνικής προσφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια, επιδίωξη της Σχολής είναι οι καταρτιζόμενοι να έρθουν σε επαφή με την έννοια του εθελοντισμού ήδη από τα χρόνια της φοίτησής τους, ώστε η προσφορά στον συνάνθρωπο να αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της μελλοντικής επαγγελματικής τους ταυτότητας.

«Θέλουμε νέους επαγγελματίες υγείας με τεχνικές δεξιότητες, αλλά θέλουμε και προσφορά, αγάπη και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της ΣΑΕΚ να συνδέει την επαγγελματική κατάρτιση με την κοινωνική ευαισθησία.

Εθελοντική αιμοδοσία και δωρεά μυελού των οστών

Σημειώνεται ότι η δράση συνδυάστηκε με τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών, μέσα από τη συνεργασία που αναπτύχθηκε με το «Όραμα Ελπίδας».

Όπως ανέφερε η κ. Ανδρεαδάκη, είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση των καταρτιζομένων, προκειμένου να γνωρίζουν τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς και να μπορούν να συμμετάσχουν συνειδητά στη διαδικασία.

Η λήψη δειγμάτων από υποψήφιους εθελοντές δότες πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την αιμοδοσία, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συμβάλουν και στην προσπάθεια αναζήτησης συμβατών δοτών για ασθενείς που έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.

Η εγγραφή ενός εθελοντή δότη μυελού των οστών αποτελεί μια πράξη με ιδιαίτερη ανθρωπιστική αξία, καθώς μπορεί στο μέλλον να δώσει την ευκαιρία ζωής σε έναν ασθενή.

Η κ. Ανδρεαδάκη στάθηκε ιδιαίτερα στη διπλή σημασία της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι μέσα από την αιμοδοσία προσφέρεται άμεσα αίμα σε συνανθρώπους που το χρειάζονται, ενώ μέσα από την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών προσφέρεται κυρίως ελπίδα.

Ευχαριστίες στο προσωπικό της Αιμοδοσίας

Η Διευθύντρια της ΣΑΕΚ εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και το προσωπικό του για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της δράσης.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικές δομές του χώρου της υγείας στην προώθηση του εθελοντισμού και στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας αλληλεγγύης.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ