Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν κατατεθεί συνολικά 9.177 αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://apozimiosi2-drasi-162.alieia.gr.
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, αφορά ζημιές της διετίας 2025-2026 και εντάσσεται στη Δράση 1.6.2 του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027.
Η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ, από 15 σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ η περίοδος αποζημίωσης επεκτάθηκε από ένα σε δύο έτη.
Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, διαθέτουν άδεια αλιείας σε ισχύ και χρησιμοποιούν δίχτυα ή αγκιστρωτά εργαλεία με τη δράση να εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.
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