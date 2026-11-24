Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση με πρωτοβουλία της Βουλευτή Λασιθίου για τη σωρευτική κρίση στην ελαιοπαραγωγή, την κατάρρευση των τιμών, το δυσβάσταχτο κόστος συγκομιδής και την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης.

Τον ορατό πλέον κίνδυνο εγκατάλειψης της ελαιοκαλλιέργειας στο Λασίθι αναδεικνύει με νέα κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, την οποία συνυπογράφει ο Βουλευτής Ρεθύμνης και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης.

Η Ερώτηση αποτυπώνει τη σωρευτική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η ελαιοπαραγωγή στο Λασίθι. Μετά τις διαδοχικές απώλειες παραγωγής εξαιτίας της παρατεταμένης λειψυδρίας, της ακαρπίας και της σχινοκαρπίας, οι παραγωγοί βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με την κατάρρευση της τιμής του ελαιολάδου, την εκτίναξη του κόστους παραγωγής και των εργατικών, αλλά και με νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

Από την αδυναμία να παράγουν, οι ελαιοπαραγωγοί έχουν οδηγηθεί πλέον στην αδυναμία να συγκομίσουν ακόμη και την παραγωγή που κατάφεραν να διασώσουν.

Όταν η συγκομιδή κοστίζει περισσότερο

από την αξία της παραγωγής

Η τιμή του ελαιολάδου τριών γραμμών οξύτητας διαμορφώνεται περίπου στα 3,50 ευρώ ανά κιλό, ενώ είχαν προηγηθεί καταγγελίες παραγωγών για υποχώρηση της τιμής του αγουρέλαιου από τα 5,70 στα 4,10 ευρώ ανά κιλό, με εκτιμώμενο κόστος παραγωγής μεταξύ 4,50 και 5 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το ημερήσιο κόστος απασχόλησης ενός εργάτη γης στο Λασίθι ανέρχεται στα 70–80 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η δαπάνη σίτισης, ενώ οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα λιπάσματα και στα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια περιορίζουν ακόμη περισσότερο τα περιθώρια βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παραγωγού στο Λασίθι, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρία που παρατίθεται στην Ερώτηση, κατέβαλε 2.000 ευρώ μόνο για εργατικά, ενώ από την πώληση του ελαιολάδου του εισέπραξε μόλις 1.800 ευρώ. Ζημιώθηκε, δηλαδή, πριν καν συνυπολογίσει τα υπόλοιπα έξοδα της καλλιέργειας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ερώτηση: «Φτάσαμε στο σημείο να κοστίζει περισσότερο στον ελαιοπαραγωγό να μαζέψει τις ελιές του παρά να τις αφήσει πάνω στο δέντρο. Ήδη παραγωγοί δηλώνουν ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσουν τη φετινή σοδειά ασυγκόμιστη. Δεν πρόκειται απλώς για κρίση τιμών, αλλά για κρίση επιβίωσης της ίδιας της παραγωγής».

Μια σωρευτική κρίση

με την Κυβέρνηση διαρκώς απούσα

Η σημερινή κατάσταση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό ούτε μια συγκυριακή διακύμανση της αγοράς. Έρχεται να προστεθεί σε μια πολυετή κρίση της ελαιοπαραγωγής στο Λασίθι, για την οποία το Υπουργείο έχει επανειλημμένα ενημερωθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την ελαιοκομική περίοδο 2023–2024 η παραγωγή στη Σητεία είχε υποχωρήσει από 11,2 εκατομμύρια κιλά σε 3,47 εκατομμύρια, στην Ιεράπετρα από 4,5 εκατομμύρια σε 714.000 κιλά και στο Μεραμπέλλο από 3,2 εκατομμύρια σε μόλις 153.000 κιλά.

Ήδη κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης της Κατερίνας Σπυριδάκη στις 30 Ιανουαρίου 2026, ο αρμόδιος Υφυπουργός είχε αναγνωρίσει τις σοβαρές επιπτώσεις της λειψυδρίας στην ανατολική Κρήτη, αλλά και της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής, χωρίς, ωστόσο να ανακοινώσει συγκεκριμένη έκτακτη οικονομική ενίσχυση, επικαλούμενος την επεξεργασία των στοιχείων και τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους de minimis.

Σχεδόν δέκα μήνες αργότερα, η Κυβέρνηση καλείται να απαντήσει εάν ολοκληρώθηκε η καταγραφή των απωλειών, ποιες ενισχύσεις δόθηκαν, ποια ευρωπαϊκά εργαλεία αξιοποιήθηκαν και τι απέγιναν οι εξαγγελίες για την αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ και την κάλυψη ζημιών που συνδέονται με την κλιματική κρίση. Απάντηση ουδεμία.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην υπ’ αριθμ. 222707/31.08.2026 απάντηση του Υπουργείου σε προηγούμενη Αναφορά της Βουλευτή Λασιθίου, στην οποία η διαμόρφωση των τιμών αποδίδεται μόνο στους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης.

Όπως επισημαίνεται αυτούσια στη νέα Ερώτηση: «Τον Ιανουάριο η κυβέρνηση επικαλούνταν ευρωπαϊκούς περιορισμούς, έλλειψη πόρων και επεξεργασία στοιχείων. Τον Αύγουστο επικαλούνταν τους κανόνες της αγοράς. Τον Νοέμβριο οι τιμές καταγράφονται στα 3,50 ευρώ ανά κιλό και οι παραγωγοί εξετάζουν να αφήσουν τις ελιές τους ασυγκόμιστες».

Και συνεχίζει: «Πρώτα έχασαν τις σοδειές τους από την ξηρασία χωρίς επαρκή προστασία. Σήμερα κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν ακόμη και την παραγωγή που κατάφεραν να διασώσουν, επειδή η συγκομιδή δεν τους συμφέρει οικονομικά».

Η απειλή των αυξημένων

εισαγωγών τυνησιακού ελαιολάδου

Στις ήδη ασφυκτικές συνθήκες για τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς έρχονται να προστεθούν οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά και το αίτημα της Τυνησίας για αύξηση της ετήσιας αδασμολόγητης ποσόστωσης ελαιολάδου από 56.700 σε 100.000 τόνους.

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα ευρωπαϊκά αποθέματα ελαιολάδου για την περίοδο 2025–2026 εκτιμώνται σε περίπου 420.000 τόνους και οι τιμές παραγωγού δέχονται ισχυρές πιέσεις, η προοπτική περαιτέρω αύξησης των αδασμολόγητων εισαγωγών δημιουργεί πρόσθετη ανησυχία για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ελαιοκομίας.

Η Κατερίνα Σπυριδάκη ζητά να αποσαφηνιστεί η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των εισαγωγών και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου της προέλευσης και της ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων, αναμείξεων και επανετικετοποιήσεων.

Διαδοχικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ στο Ελληνικό

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς συντονισμένων πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής ελαιοκομίας.

Νοέμβριος 2025 – Κοινή πρωτοβουλία Κατερίνας Σπυριδάκη και Σάκη Αρναούτογλου: Με Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδείχθηκαν οι σοβαρές απώλειες των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απάντησή της τον Ιανουάριο του 2026, επισήμανε τη δυνατότητα αξιοποίησης έκτακτων μηχανισμών αντιμετώπισης διαταραχών της αγοράς, διευκρινίζοντας ότι μέχρι τότε οι ελληνικές αρχές δεν είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα.

13 Ιανουαρίου 2026 – Ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ (αρ. πρωτ. 2306/13.01.2026): Τέθηκε το ζήτημα των εισαγωγών τυνησιακού ελαιολάδου και ζητήθηκαν συγκεκριμένες διπλωματικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αυστηρότεροι κανόνες ιχνηλασιμότητας και μέτρα προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού.

18 Νοεμβρίου 2026 – Ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ (αρ. πρωτ. 1574/18.11.2026): Ζητήθηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου ή η αξιοποίηση ενισχύσεων de minimis, η ένταξη του ελαιολάδου στις συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ με ποιοτικά κριτήρια, η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης και η προστασία της ελληνικής παραγωγής από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

19 Νοεμβρίου 2026 – Ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη: Τέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της υπερπροσφοράς και της πτώσης των τιμών παραγωγού, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει αιτηθεί την ενεργοποίηση του Γεωργικού Αποθεματικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχε ήδη πράξει η Ιταλία από τις 28 Σεπτεμβρίου 2026, ζητώντας ευρωπαϊκούς πόρους για έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς.

Την ώρα που άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες διεκδικούν ευρωπαϊκούς πόρους και έκτακτα μέτρα προστασίας των παραγωγών τους, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ποιες αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει.

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται στην Ερώτηση: «Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι εάν έχουν αναδειχθεί τα προβλήματα ή εάν έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι ποιες από αυτές τις δυνατότητες έχει πράγματι αξιοποιήσει η κυβέρνηση, ποιες έχει απορρίψει και με ποια αιτιολογία, και ποιο είναι τελικά το σχέδιό της για να αποτρέψει την περαιτέρω συρρίκνωση της ελληνικής ελαιοπαραγωγής».

Οκτώ ερωτήματα προς το Υπουργείο

Διεκδίκηση ειδικού σχεδίου προστασίας

της ελαιοκαλλιέργειας στο Λασίθι

Με τη νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση, η Κατερίνα Σπυριδάκη και ο Μανόλης Χνάρης ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις για:

Την άμεση οικονομική στήριξη των ελαιοπαραγωγών του Λασιθίου, τη μείωση του κόστους παραγωγής και συγκομιδής και την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης. Την ολοκλήρωση της καταγραφής των διαδοχικών απωλειών παραγωγής και την καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Την αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτονται ζημιές από ακαρπία, σχινοκαρπία και ξηρασία. Την αξιοποίηση ενισχύσεων de minimis και την ένταξη του ελαιολάδου στις συνδεδεμένες ενισχύσεις της ΚΑΠ με ποιοτικά κριτήρια. Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού, την ιδιωτική αποθεματοποίηση και την αξιοποίηση έκτακτων μηχανισμών αντιμετώπισης της πτώσης των τιμών. Την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, τη διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών και την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων. Την προστασία της ελληνικής παραγωγής έναντι των πιέσεων από τις εισαγωγές τυνησιακού ελαιολάδου, την ενίσχυση των συνεταιρισμών, την τυποποίηση και την ανάδειξη της εμπορικής αξίας του ελαιολάδου ΠΟΠ Σητείας. Την εκπόνηση ειδικού, χρηματοδοτούμενου σχεδίου προστασίας της ελαιοκαλλιέργειας στο Λασίθι, με παρεμβάσεις για τη λειψυδρία, τις αρδευτικές υποδομές, το κόστος παραγωγής και την ανθεκτικότητα των εκμεταλλεύσεων.

Η ελαιοκαλλιέργεια στο Λασίθι δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική δραστηριότητα. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής ταυτότητας του τόπου, στηρίζει χιλιάδες οικογένειες και συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της υπαίθρου.

Οι ελαιοπαραγωγοί δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο: να μπορούν να καλλιεργούν τη γη τους, να διαθέτουν το προϊόν τους σε τιμές που ανταποκρίνονται στον κόπο και στο κόστος της παραγωγής τους και να ζουν αξιοπρεπώς από την εργασία τους.

Όπως καταληκτικά επισημαίνεται στην κοινοβουλευτική Ερώτηση: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάρρευση της ελαιοκαλλιέργειας στο Λασίθι ως απλός θεατής. Οι παραγωγοί χρειάζονται συγκεκριμένες αποφάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, πριν η εγκατάλειψη της συγκομιδής μετατραπεί σε μόνιμη εγκατάλειψη της καλλιέργειας».