Στις 4 Μαΐου 2026 ξεκινούν οι εγγραφές για το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λασιθίου και θα διαρκέσουν ως τις 2 Ιουνίου 2026. Αισίως, ολοκληρώνονται 6 χρόνια λειτουργίας και έρχεται η πρώτη συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτόν τον κύκλο που κλείνει, θα τον γιορτάσουμε την 1η Ιουλίου ’26 στην Πλαζ του Ε.Ο.Τ. με τους LOCOMONDO!!

Σε αυτό το Σχολείο-Πρότυπο του νομού μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γυμνασίων=λυκείων και διανθίζονται με μουσικά μαθήματα και ποικίλες δράσεις! Έτσι, το σχολικό ωράριο λήγει στις 15:00.

Παρέχεται δωρεάν μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από την Περιφέρεια Κρήτης και σίτιση με εκλεκτά γεύματα, που καθημερινά φέρνει το κέιτερινγκ, από τον Δήμο Ιεράπετρας.

Το σχολικό περιβάλλον είναι ασφαλές χωρίς τους κινδύνους που φοβούνται γονείς εφήβων, η καλλιτεχνική διάσταση υπερτερεί, τα παιδιά είναι κοντά στη φύση.