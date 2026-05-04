Στις 4 Μαΐου 2026 ξεκινούν οι εγγραφές για το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λασιθίου και θα διαρκέσουν ως τις 2 Ιουνίου 2026. Αισίως, ολοκληρώνονται 6 χρόνια λειτουργίας και έρχεται η πρώτη συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτόν τον κύκλο που κλείνει, θα τον γιορτάσουμε την 1η Ιουλίου ’26 στην Πλαζ του Ε.Ο.Τ. με τους LOCOMONDO!!
Σε αυτό το Σχολείο-Πρότυπο του νομού μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γυμνασίων=λυκείων και διανθίζονται με μουσικά μαθήματα και ποικίλες δράσεις! Έτσι, το σχολικό ωράριο λήγει στις 15:00.
Παρέχεται δωρεάν μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από την Περιφέρεια Κρήτης και σίτιση με εκλεκτά γεύματα, που καθημερινά φέρνει το κέιτερινγκ, από τον Δήμο Ιεράπετρας.
Το σχολικό περιβάλλον είναι ασφαλές χωρίς τους κινδύνους που φοβούνται γονείς εφήβων, η καλλιτεχνική διάσταση υπερτερεί, τα παιδιά είναι κοντά στη φύση.
Οι μαθητές εντάσσονται σε μουσικά σύνολα, που εξελίσσονται κι ανανεώνονται, ακατάπαυστα.
Το Σάββατο 2 Μαΐου ’26 και υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου παρακολουθήσαμε στο κατάμεστο ΡΕΞ τα κάτωθι καλλιτεχνικά σχήματα, που επαληθεύουν όλα τα γραφόμενα για το Μουσικό Σχολείο και το καθιστούν σημείο αναφοράς για τον νομό:
– Έντεχνη/Ρεμπέτικη Μουσική
– Χορωδία
– Κρητικό Παραδοσιακό
– Body Percussion
– Ιαπωνικό σύγχρονο τραγούδι με πιάνο
– Rap/Rnb
– Ροκ/Μέταλ
– Χορευτικά τμήματα
Έτσι, τα παιδιά διαπαιδαγωγούνται, μορφώνονται, παίζουν, σιτίζονται, ταξιδεύουν, εμφανίζονται σε εκδηλώσεις, δημιουργούν, κοινωνικοποιούνται, είναι χαρούμενα!
Εάν κάποια οικογένεια επιθυμεί την εγγραφή του παιδιού της στο Μουσικό Σχολείο Λασιθίου, μπορεί να λάβει πληροφορίες στα τηλέφωνα 2842094886 και 2842305046, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα παιδιά δε χρειάζεται να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο – αρκεί να έχουν μουσική αντίληψη.
“Σεμνή κατά πάντα η μουσική Θεών εύρημα ούσα.” (“Η μουσική είναι καθ’ όλα ιερή όντας εφεύρεση των Θεών.”), είπε ο αρχαίος Έλληνας Ιστορικός Πλούταρχος (47-120 μ.Χ.)…