Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Σητεία το Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας, μια σημαντική επιστημονική διοργάνωση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αγαπητού συντοπίτη μας, κ. Γιώργου Κοχιαδάκη, σε συνεργασία με την Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου και με την πολύτιμη υποστήριξη του κ. Μιχάλη Βλατάκη.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, το συνέδριο καθιερώνεται πλέον ως ένας σημαντικός επιστημονικός θεσμός για τη Σητεία, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή μας μπορεί να φιλοξενεί και να στηρίζει διοργανώσεις υψηλού επιστημονικού και διεθνούς κύρους.

Η παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου της καρδιολογίας αναδεικνύει τη Σητεία ως έναν τόπο που μπορεί να συνδέει την επιστήμη, τη γνώση και την εξωστρέφεια με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τη φιλοξενία του τόπου μας.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή στηρίζει και επιδιώκει έμπρακτα τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, καθώς αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες εξωστρέφειας, προβολής και ανάπτυξης για τη Σητεία. Παράλληλα, δημιουργούν γέφυρες συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς, ανθρώπους και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας τη θέση του τόπου μας στον ευρύτερο χάρτη των επιστημονικών και πολιτιστικών διοργανώσεων.

Θέλουμε η Σητεία να είναι ένας τόπος που όχι μόνο υποδέχεται σημαντικές διοργανώσεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία τους και επενδύει στη δυναμική που αυτές μπορούν να προσδώσουν στην τοπική κοινωνία.

Θερμές ευχαριστίες στον αγαπητό Γιώργο Κοχιαδάκη για την πρωτοβουλία η οποία τιμά και αναδεικνύει τον γενέθλιο τόπο του, τον φίλο Μιχάλη Βλατάκη, καθώς και σε όλους τους συντελεστές και τους συνεργάτες που συμβάλλουν στην επιτυχία του συνεδρίου.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας έναν σημαντικό θεσμό επιστημονικής γνώσης, συνεργασίας και εξωστρέφειας για τη Σητεία και τον τόπο μας. (Από το Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας)