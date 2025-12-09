Ο Δήμος Σητείας ενημερώνει τους δημότες ότι, για τις περιοχές που επλήγησαν από το φαινόμενο του ανεμοστρόβιλου στις 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής ζημιών και υποστήριξης των πληγέντων.
Καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επαγγελματίες που υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις ή λοιπές υποδομές να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας, για να δηλώσουν τις ζημιές και να λάβουν ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικασίες και μέτρα στήριξης.
Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σητείας:
• Υπάλληλος: Αμυγδαλιού Ευφημία
• Τηλέφωνο: 2843341241
• Email: [email protected]
• Ώρες λειτουργίας: 07.30 – 14.30
Ο Δήμος Σητείας παραμένει στο πλευρό των δημοτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την υποστήριξη των πληγέντων.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Δασκαλάκης Γιάννης