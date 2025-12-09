Ο Δήμος Σητείας ενημερώνει τους δημότες ότι, για τις περιοχές που επλήγησαν από το φαινόμενο του ανεμοστρόβιλου στις 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής ζημιών και υποστήριξης των πληγέντων.

Καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επαγγελματίες που υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις ή λοιπές υποδομές να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας, για να δηλώσουν τις ζημιές και να λάβουν ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικασίες και μέτρα στήριξης.